Temptation Island Vip 2019/ Coppie: Teresa e Andrea ci saranno? Dal Corso svela che..

Temptation Island Vip 2019 ci aspetta a settembre e, stando alle prime indiscrezioni, la data scelta pare sia il 17 settembre. Alla conduzione, come ormai ben noto, ci sarà Alessia Marcuzzi che, alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, si è detta “elettrizzata” oltre che emozionatissima per questa nuova avventura. Rimangono però ancora un punto interrogativo le coppie vip che parteciperanno allo show. Per certa (o quasi) è stata data solo quella composta da Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti. Per il resto si tratta soltanto di rumor, anche se il pubblico sarebbe molto felice di vedere alla prova la coppia composta da Andrea Dal Corso e Teresa Langella. La loro è infatti una storia non sbocciata del tutto sotto i riflettori e che, anche per questo, ha per lungo tempo (e ancora oggi) destato critiche e sospetti.

Andrea Dal Corso e Teresa Langella a Temptation Island Vip 2019?

Ma la possibilità di vedere Andrea Dal Corso e Teresa Langella a Temptation Island Vip 2019 è reale? Difficile dirlo, anche se in una recentissima intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non fa cenni al docu-reality. Quando infatti gli si chiede del futuro con Teresa, Andrea ammette: “Va a gonfie vele. Non mi sarei mai aspettato di trovare l’amore in televisione. – e continua – Io e Teresa stiamo insieme da quattro mesi e in autunno andremo a convivere: si tratta di un passo importante prima di progettare il nostro matrimonio e di pensare di avere un figlio”. Una prova importante, dunque, che potrebbe proprio essere anticipata dalla partecipazione a Temptation Island Vip. Chissà…

© RIPRODUZIONE RISERVATA