Temptation Island, Manuel Maura nuovo tronista di Uomini e donne?/ Il gesto che insinua il dubbio

Uomini e donne, tra gli ex Temptation Island 2023 Manuel Maura é un papabile tronista: l’ipotesi del trono congiunto di un’ex coppia TV

Sale l’attesa generale in vista della nuova stagione di Uomini e donne, dove potrebbe confermarsi nel cast dei tronisti, Manuel Maura, volto uscente di Temptation Island 2023. Se Uomini e donne é il programma dedicato alla ricerca dell’amore, Temptation Island é il programma fratello del primo, in onda sulle medesime reti TV e streaming Mediaset, nonché il docu reality degli amori a prova delle tentazioni, che alla nuova stagione estiva appena ultimata ha visto tra i fidanzati in corsa Manuel Maura concludere il gioco da single, nel segno della rottura con la fidanzata Francesca Sorrentino.

Temptation Island 2023: Mirko e Perla, Francesca e Manuel si ricongiungono?/ Il possibile ritorno di fiamma

E in un’ipotesi a prima firma di Il sussidiario – sulla scia del totonomi sui futuri volti di Uomini e donne che indica l’ex del giovane, Francesca Sorrentino, tra i possibili nuovi tronisti, anche “il fu fidanzato” potrebbe rivelarsi prossimo erede al trono. Questo anche in un’opzione del trono classico di coppia condiviso tra i due ex fidanzati uscenti di Temptation Island. E ad avvalorare il margine di probabilità che Manuel Maura possa rivelarsi uno tra i prossimi tronisti di Uomini e donne, per la stagione in partenza a settembre 2023, é intanto un post che il diretto interessato condivide su Instagram. Lo scatto realizzato con il conduttore di Temptation Island e nella cui caption Maura si dichiara grato a Bisciglia.

Temptation Island 2023, Daniele: "Mi ha messo K.O."/ Lo spoiler dell'ultima puntata

Segno che Manuel sia molto vicino alla produzione Mediaset di Temptation Island, un programma prodotto da Fascino, che é la società facente capo tra i soci-fondatori alla conduttrice di Uomini e donne, Maria De Filippi.

La dichiarazione di stima di Manuel Maura verso Filippo Bisciglia

La timoniera del dating show ha contribuito nell’investitura di Filippo Bisciglia come timoniere di Temptation Island, affidando per anni al conduttore il timone del docu-reality sui tradimenti estivo. E dal momento che i vincoli personali possono sempre rivelarsi terreno fertile per le importanti collaborazioni, non può dirsi azzardata l’idea che Manuel Maura possa rivelarsi il nuovo erede al trono maschile di Uomini e donne.

Chi è il conduttore Temptation Island Winter? Fuori Filippo Bisciglia/ "Ecco chi ha scelto Maria De Filippi"

Questo, in primis, alla luce del post dove Manuel si dichiara grato a Filippo Bisciglia, per la crescita registrata a Temptation Island: “Non finirò mai di ringraziarti -scrive Manuel a corredo dello scatto che lo immortala con Filippo, postato sul re dei social -. Grazie per avermi fatto aprire gli occhi in tante situazioni, grazie per la tua infinita Professionalità. Grazie per il percorso fatto insieme”.

Intanto, LDA consegue un nuovo ed importante traguardo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA