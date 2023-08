Temptation Island: Mirko e Greta si sono lasciati?/ L’accusa dell’ex di lei, Eugenio

Temptation Island 2023, l’ex Uomini e donne Eugenio Colombo rompe il silenzio su Mirko Brunetti e l’ex Greta Rossetti

Mirko Brunetti e Greta Rossetti sono tra i protagonisti più influenti dell’edizione estiva di Temptation Island 2023, e, in quanto coppia uscente dal format appena concluso, subiscono ora il “j’accuse” di Eugenio Colombo. Quest’ultimo é noto all’occhio pubblico della TV per il ruolo di tronista coperto in passato al trono classico di Uomini e donne e, intanto, si scaglia contro la sedicente ex, Greta Rossetti, in un siluro sibillino. Questo, lasciando intendere che la tentatrice abbia sedotto il fidanzato di Perla, fino a soffiarlo alla fidanzata, a Temptation Island 2023, al mero fine di creare una lovestory volta alla visibilità per il tornaconto economico personale e il business.

In un intervento mediatico rilasciato a margine dell’esperienza TV che l’ex ha registrato a Temptation Island 2023, Eugenio Colombo non lesina dichiarazioni compromettenti sul conto della tentatrice: “Lavora nell’azienda di famiglia come contabile ma è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo”. Parole per cui si potrebbe pensare che Greta Rossetti abbia finto un interesse verso Mirko, al mero scopo di catalizzare l’attenzione mediatica su di sé, per ottimizzare la popolarità che il format TV Temptation Island le avrebbe permesso di raggiungere.

Eugenio Colombo commenta a caldo la rottura di Mirko Brunetti e Perla Vatiero

“Insomma è una sognatrice ma con i piedi ben piantati a terra. Tra noi c’era un’attrazione, una sintonia, è stato un bellissimo rapporto”, aggiunge poi nell’intervento , Eugenio Colombo, che non lesina neanche parole di stima sul conto dell’ex -. Greta è molto dolce, è una brava ragazza, anche se fisicamente è molto appariscente.”.

Eugenio Colombo non si risparmia neanche sull’epilogo della ormai coppia scoppiata a Temptation Island 2023, quella originariamente formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero, a cui Greta Rossetti ha soffiato il fidanzato: “Greta non ha mai tentato un approccio fisico con Mirko, invece ha voluto aspettare che lasciasse Perla. Spero che con Mirko l’amore possa crescere, sono molto presi. Certo, un conto è viversi in tv, e un altro nella vita reale, è vero: ma è impossibile non rimanere colpiti da Greta.”.

