Temptation Island torna in TV?/ La risposta dopo due anni…

Temptation Island torna nei palinsesti Mediaset? La risposta arriva in TV, dopo l’addio del format

Rimasti orfani dell’intrattenimento di Temptation Island, nelle ultime due estati, i telespettatori si chiedono se il format condotto da Filippo Bisceglia sia destinato a tornare in TV. Ebbene sí, arriva in queste ore la risposta, direttamente dal piccolo schermo della programmazione TV di Canale 5.

Pamela Camassa, fidanzata di Filippo Bisciglia/ Lui: "I problemi ci sono ma..."

Negli ultimi due anni il format condotto da Filippo Bisciglia, di produzione Fascino – l’azienda televisiva facente capo alla regina di ascolti Mediaset, Maria De Filippi- é risultato grande assente nel piccolo schermo. E nella sua assenza ha gettato nello sconforto i telespettatori di Canale 5, finiti orfani del docu reality dagli appassionanti episodi TV all’insegna delle tentazioni. Ma a quanto pare quello del format sulle tentazioni non voleva essere un addio, ma solo un arrivederci.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, "Figlio? C'è poco tempo…"/ "Sogno un game-show"

O almeno questo é stando a quanto la rinnovata programmazione TV di Canale 5 fa sapere con un videomessaggio in sovraimpressione, che dà annuncio del ritorno tv tanto atteso. Questo, in previsione di Temptation Island 2023, condotto, salvo cambiamenti repentini del cast, da Filippo Bisciglia.

Il consuetudinario docu reality sui sentimenti di Canale 5 torna ufficialmente, a grande richiesta del pubblico, e nell’attesa della re-entry in TV sono ora aperti i casting per le selezioni delle coppie protagoniste del format.

Il videomessaggio che anticipa il ritorno TV di Temptation Island

“Se siete una coppia stabile con un’età fra i 20 e 35 anni -annuncia il videomessaggio di anteprima del ritorno di Temptation Island, previsto in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity-, non siete sposati, non avete figli e vi fidate l’uno dell’altra, non avrete problemi a partecipare a Temptation Island chiamando lo 063721721 oppure compilando il form sul sito www.wittytv.it”.

Filippo Bisciglia choc: "Ho baciato Mara Venier sulla bocca"/ Lei basita, poi accusa Cruciani: "Maiale"

Non ci resta altro, quindi, che attendere il ritorno effettivo di Temptation Island su Canale 5, per scoprire le coppie protagoniste delle appassionanti vicende TV estive targate Mediaset.











© RIPRODUZIONE RISERVATA