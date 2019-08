Temptation Island Vip 2019/ Cast: Luigi Mastroianni e Irene Capuano in partenza?

Siamo tutti orfani del trash di Temptation Island ma solo lunedì sera ci accorgeremo del vuoto che il programma lascerà dentro di noi, almeno fino alla prossima edizione vip in partenza a settembre. Non si conoscono ancora bene i tempi di messa in onda del reality sui sentimenti in versione “stellare” ma quello che è certo è che presto sentiremo parlare delle riprese e, quindi, delle coppie che faranno parte del cast del programma. Alla conduzione c’è Alessia Marcuzzi e proprio lei ha svelato che, prima di sbarcare in Sardegna, andrà negli States per un viaggio on the road insieme ai suoi figli. Questo lascia pensare che le riprese inizieranno dopo Ferragosto nel villaggio delle coppie e che andranno avanti fino alla prima settimana di settembre quando inizierà poi la messa in onda. Ma chi vi prenderà parte? Su questo ha detto la sua nei giorni scorsi anche una delle autrici, ovvero Raffaella Mennoia.

TEMPTATION ISLAND VIP 2019: LUIGI MASTROIANNI E IRENE CAPUANO NEL CAST?

Proprio la spalla destra di Maria De Filippi ha sottolineato il fatto che i casting sono già stati fatti e che partiranno coppie vip che non sono molto attive sui social perché questa è una cosa che non piace tanto alla Mennoia, forse per una questione di spoiler. Tra queste ci sarà anche la coppia di Uomini e donne formata da Luigi Mastroianni e Irene Capuano? Alla domanda ha risposto proprio il tronsita siciliano in un’intervista a Uomini e donne Magazine rivelando: “Sicuramente sarebbe curioso vedere come si relaziona Irene, anche se so che non mi farebbe piacere vederla con altri ragazzi per via della mia gelosia. Sarebbe un modo per metterci entrambi alla prova”. Sicuramente la gelosia con lui sarebbe sempre in agguato ma già il fatto che non abbia detto no lascia i fan sperare fino alla fine.

