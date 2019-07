Temptation Island 2019, un mese dopo/ Diretta: quali coppie si sono realmente lasciate?

TEMPTATION ISLAND, LE COPPIE UN MESE DOPO IL PROGRAMMA

Temptation Island 2019 si è concluso con tre falò e diversi addii. Il primo è quello di Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, dove, tra accuse e discussioni, ad avere l’ultima parola è stata lei. Reduce da un percorso altalenante, Massimo ha infatti chiesto una seconda opportunità; ma la fidanzata ha deciso di non andare oltre, scegliendo per la prima volta se stessa; lo stesso destino è toccato a Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, ormai attratti rispettivamente dal tentatore Giulio Raselli e dalla single Maddalena. Lei ha ammesso di avergli “dimostrato tanto”, soprattutto in passato e “in ogni circostanza”, ma i suoi atteggiamenti con Raselli la smentiscono, rendendo impossibile una riconciliazione. Ed è stato addio (qui il filmato) anche tra Katia Fanelli e Vittorio Collina, la prima sempre più attratta più da se stessa che dal single Giovanni Arrigoni, il secondo ormai invaghito della bella tentatrice Vanessa. Per tutte queste ragioni la loro storia si è conclusa in maniera netta, senza dare a entrambi la possibilità di ripensarci. Ma quelli appena enunciati non sono gli unici addii di questa edizione: nelle scorse settimane abbiamo assistito alla rottura tra Nunzia e Arcangelo e alla fine della storia d’amore tra Jessica e Andrea. Gli unici che hanno scelto di lasciare il programma mano nella mano sono stati Cristina Incorvaia e David Scarantino, certi che il loro amore potesse superare qualsiasi ostacolo.

I RUMORS POST TEMPTATION ISLAND 2019: NICOLA E SABRINA AVVISTATI ASSIEME, JESSICA E ANDREA…

Ma quali sono le coppie di Temptation Island 2019 che si sono davvero lasciate? La verità sarà svelata questa sera nel corso dell’appuntamento speciale in onda su Canale 5, ma, in attesa discoprire qualche dettaglio, alcuni rumors suggeriscono che Nicola Tedde e Sabrina Martinengo si siano rivisti dopo Temptation Island. Alcuni scatti pubblicati nei giorni scorsi in rete li immortalano infatti in Francia, precisamente a Briançon, a testimonianza del fatto che i due potrebbero aver appianato le divergenze. Secondo diversi rumors, anche Massimo Colantoni e Ilaria Teolis sarebbero stati pizzicati assieme, mentre in passato ha fatto discutere la presenza di Jessica e Andrea in un locale, presenza poi smentita dai diretti interessati. Stanno ancora insieme? Una talpa ha rivelato al vicolo delle News che Jessica poterebbe aver già messo fine alla sua frequentazione con il single Alessandro, elemento che potrebbe confermare un riavvicinamento al suo fidanzato. Le anticipazioni più importanti, però, sono quelle rilasciate da Raffaella Mennoia, che ha ammesso importanti cambi di rotta e inattesi ripensamenti.

TEMPTATION ISLAND 2019: ILARIA TEOLIS SORPRENDE TUTTI, KATIA DELUDE

Se lasciarsi a Temptation Island 2019 non è facile, uscirne a testa alta è assai più difficile. Ma quali sono i protagonisti che meglio hanno tenuto testa ai loro partner, chiudendo le loro storie con audacia? La vetta della classifica di questa edizione spetta a Ilaria Teolis, ferma sulla propria posizione su Massimo Colantoni fino all’ultimo secondo. Il suo fidanzato fedifrago, infatti, avrebbe voluto ricucire il loro rapporto, ma lei, certa di volersi amare per la prima volta, ha replicato con un sonoro due di picche (Voto 10). Caduta di stile, invece, per la fotonica Katia Fanelli (qui il video), che dopo aver parlato alle spalle del suo fidanzato, ha pensato bene di ritrattare tutto: “io con i ragazzi non ho fatto altro che parlare bene”. Il suo dietrofront, smentito dalle immagini video, merita una decisa bocciatura, con la speranza che nello speciale di domani possa recuperare. Risale invece di qualche punto in classifica, ma non in maniera significativa, la coppia formata da Sabrina e Nicola. Lei ha ammesso di averlo amato profondamente, senza vedere appieno i propri errori (qui il filmato); lui ha rivendicato invece il diritto di legarsi alla single Maddalena, dalla quale corre dopo l’addio (Voto 8). Cosa ne sarà di loro domani?

DI SEGUITO IL VIDEO DELL’ADDIO TRA NICOLA E SABRINA

