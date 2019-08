Temptation Island Vip 2019/ Coppie, Simona Ventura stupisce la Marcuzzi: gesto social

Con Temptation Island 2019 finito, il pubblico di Canale 5 ora attende con ansia l’inizio di Temptation Island Vip, soprattutto da quando va in tv il promo con Alessia Marcuzzi. Quest’anno c’è infatti lei alla conduzione del reality che, nella sua prima edizione, ha visto alla guida Simona Ventura. In molti si sono chiesti quale fosse il pensiero di SuperSimo su questo cambio alla guida e se la conduttrice l’abbia presa male. La risposta è arrivata proprio nelle ultime ore. Come sottolinea Trash Italiano, è un like della Ventura al nuovo promo di Temptation Island Vip con Alessia Marcuzzi a confermare la serenità di SuperSimo. Un gesto che assume le sembianze di un “in bocca al lupo” da collega a collega e che sembra allontanare quell’aria di maretta che c’è stata tra le due anche dopo il famoso caso Riccardo Fogli.

Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip 2019: Simona Ventura approva

Alessia Marcuzzi, ricevuto anche il benestare della collega Simona Ventura, è pronta a prendere le redini di questa seconda edizione di Temptation Island Vip. ““Sono prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza che vivrò lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi.” ha fatto sapere la conduttrice alle pagine del magazine di Uomini e Donne. Intanto la curiosità dei fan del docu-reality si concentra tutta sulle coppie che potrebbero partecipare a questa edizione. Ricordiamo che i nomi in ballo al momento sono Nathaly Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, Andrea Dal Corso e Teresa Langella, Lory Del Santo e Marco Cucolo, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile, Aida Yespica e Geppy Lama.

