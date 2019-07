Temptation Island Vip, data e conduttore/ Raffaella Mennoia svela “La Marcuzzi? Non…”

Dopo la versione non famosa di Temptation Island, arriverà quella famosa. Sempre Raffaella Mennoia, intervistata sul Fatto Quotidiano, ha parlato pure di questo aspetto. La capoprogetto, ha confidato che mai e poi mai potrebbe partecipare ad un programma simile come concorrente. Al suo fianco da molti anni, c’è il campione di arti marziali Alessio Sakara: “Sinceramente non parteciperei, per fortuna non ho grossi motivi per farlo. Conoscendomi sarebbe un problema per gli autori, sarei il peggiore concorrente possibile”. Nel frattempo, se la versione “Vip” deve ancora essere registrata, quella “Nip” si è conclusa da alcune settimane e proprio lei, ha le idee perfettamente chiare su cosa è accaduto tra le coppie. Per questo motivo ha raccontato: “Cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime tre puntate? Sono rimasta perplessa e basita anche io, ci saranno confronti accesi. Avete visto quello di Nunzia e Arcangelo, vi sareste mai aspettato quell’atteggiamento di lui nel secondo falò? Saranno tutti confronti clamorosi, almeno altri due. Un finale che non pensavo nemmeno io quando li ho selezionati”.

Temptation Island Vip inizia a fine settembre

Le registrazioni di Temptation Island Vip inizieranno a fine agosto e il programma andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, a partire dalla fine di settembre. Un mese esatto, per riprendere e dedicarsi alla fase di montaggio. Senza Simona Ventura (passata in Rai), arriverà Alessia Marcuzzi? Raffaella Mennoia non ufficializza (ma nemmeno smentisce): “Simona lo scorso anno è stata bravissima, ha fatto un grande lavoro. Ci sarà Alessia? Non c’è l’ufficialità ma è probabile”. La capoprogetto conosce il docu-reality di stampo sociologico come le sue tasche: “Se ho mai pensato di condurlo? Ogni volta che mi innervosisco (ride, ndr), è un programma che sento mio e che conosco bene ma poi passa subito. Faccio altro”. Dopo avere vestito i panni di postina di C’è posta per te ed anche di attrice, la sua dimensione perfetta è nel dietro le quinte: “Assolutamente, la mia dimensione è questa”. Poi conclude ironicamente: “Una coppia impossibile che vorrei nel cast? Pamela Prati e Mark Caltagirone”.

