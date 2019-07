Temptation Island 2019, 4a puntata/ Coppie e diretta: falò per Andrea e Jessica

Lunedì 15 luglio, in prima serata su canale 5, torna l’imperdibile appuntamento con Temptation Island 2019. Per le coppie è arrivato il momento di fare i conti con quanto accaduto finora e i colpi di scena nel corso della quarta puntata non mancheranno. Le anticipazioni ufficiali, infatti, annunciano che sarà una serata davvero molto emozionante con due falò di confronto che commuoveranno anche Filippo Bisciglia. La prima coppia che si ritroverà faccia a faccia sarà quella formata da Andrea e Jessica. Il fidanzato, stanco di vedere la donna che ama flirtare con il single Alessandro, ha deciso che è giunto il momento di concludere l’esperienza e tornare casa: lo farà da solo o deciderà di perdonare la fidanzata tornando a casa con lei? La seconda coppia protagonista del falò di confronto, invece, è ancora top secret anche se ci sono diversi candidati. Tutti i protagonisti, infatti, stanno vivendo un momento di forte crisi: chi, dunque, tra Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio e David e Cristina si ritroverà al falò?

TEMPTATION ISLAND 2019: SABRINA E NICOLA, TUTTO FINITO?

Momento difficile per Sabrina Martinengo nel villaggio di Temptation Island 2019. La 42enne che sta perdendo la testa per Giulio Raselli, nel corso della puntata che andrà in onda lunedì 15 luglio, si lascerà andare alle lacrime ammettendo di aver, forse, perso definitivamente il fidanzato Nicola Tedde. “Me lo sono voluto io, però, giusto così” – ammette Sabrina nel video di anticipazione diffuso dal profilo Instagram della trasmissione – “è giusto che lui si cerchi una ragazza più giovane. Quando vuoi bene ad una persona devi anche capire che è giusto lasciarla andare“, conclude. La storia tra Sabrina e Nicola è, dunque, giunta al capolinea? Di fronte agli atteggiamenti della fidanzata con Giulio Raselli, Nicola avrà voltato definitivamente pagina? Ad avere dubbi, tra i due, è sempre stata Sabrina: è stata lei, infatti, a scegliere di partecipare a Temptation Island temendo che la differenza d’età, a lungo andare, potesse essere un ostacolo. Saranno Sabrina e Nicola, dunque, i protagonisti del falò di confronto?

TEMPTATION ISLAND 2019: DAVID DELUSO DA CRISTINA

Non vanno meglio le cose neanche tra David Scarantino e la compagna Cristina Incorvaia. Dal video diffuso su Instagram dalla redazione di Temptation Island 2019, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, non nasconde l’amarezza provata nel vedere un filmato della fidanzata Cristina con cui il rapporto era in crisi prima ancora che partecipassero alla trasmissione dell’amore. “Ma veramente, che vergogna… Ma che ridicola, ma è una donna adulta… No, non ci credo!”: con queste parole pronunciate nel pinnettu, David si scaglia contro la fidanzata che non starebbe avendo rispetto per il loro rapporto. Il video ha scatenato anche la reazione dei fans di Temptation Island che si sono schierati in massa con David che si starebbe comportando da vero uomo non cadendo nelle provocazioni delle tentatrici. Scarantino, dunque, potrebbe davvero aver chiesto il confronto immediato alla fidanzata.

TEMPTATION ISLAND 2019: ILARIA CHIUDE CON MASSIMO?

La rottura potrebbe essere dietro l’angolo anche per Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. Arrabbiata e delusa, nel video pubblicato sul profilo Instagram di Temptation Island 2019 che anticipa ciò che avverrà nel corso della quarta puntata, Ilaria non nasconde la propria delusione per aver creduto in un uomo che le starebbe mancando di rispetto sotto tutti i punti di vista. “Questo pezzo di m…., sto str… Che rimango a fare qua? Non lo voglio più… Non lo voglio più”, sono le parole pronunciate da Ilaria nel video. “Me l’aspettavo” le dice Cristina che però non fa che far arrabbiare ancora di più la Teolis: “Pure io me l’aspettavo, vederlo è un conto…”. Momento complicato anche per Katia Fanelli che scoppierà a piangere, ma per quale motivo? Per il momento resta top secret anche se, nel video di anticipazioni, Vittorio dice: “Chi lascia la via vecchia per quella nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova”. Cosa accadrà, dunque? Lo scopriremo questa sera.



