Temptation Island Winter, anche Raffaella Mennoia nel cast?/ Chi sono le 5 vip a contendersi la conduzione

Temptation Island Winter ai nastri di partenza: la conduzione spetta ad un volto femminile?

Manca sempre meno all’atteso debutto TV e Streaming di Temptation Island Winter, alla cui conduzione potrebbe confermarsi Maria De Filippi, tra le altre conduttrici in lizza. O almeno questo é stando allo spoiler TV lanciato dal settimanale Di più, che tra le pagine nel nuovo numero stila la top list delle papabili cinque candidate al titolo di conduttrice nella stagione invernale del docu reality sugli amori in balia delle tentazioni e i tradimenti, Temptation Island Winter.

La messa in onda del nuovo format, che seguirebbe quella di Temptation island nell’edizione estiva classica condotta da Filippo Bisciglia, stando allo spoiler del giornale, potrebbe vedere alla conduzione il noto conduttore o in alternativa uno tra cinque volti femminili popolari. Tra cui la conduttrice e tra i fondatori della società Fascino di produzione alle origini del format, Maria De Filippi. Tra gli altri quattro volti femminili papabili candidati in lizza ,poi, troviamo l’insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, la presentatrice del talk show Verissimo nel weekend sempre in casa Mediaset, Silvia Toffanin. E non é tutto. Si aggiungono anche i nomi della storica autrice TV e Streaming del Biscione e braccio destro alla redazione di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, e infine il nome di Ilary Blasi.

Ilary Blasi in lizza per la conduzione di Temptation Island winter

Mentre il suo format, L’isola dei famosi, rischia di non rinnovare la sua presenza nei palinsesti TV e streaming Mediaset, Ilary Blasi potrebbe rivelarsi estromessa dai palinsesti Mediaset o in alternativa riconfermarsi negli stessi, come timoniera di Temptation Island Winter. E, intanto, la figlia che lei ha avuto dall’ex marito Francesco Totti, Chanel Totti, si lascia andare ad un bacio infuocato con il fidanzato Cristian Babalus…

