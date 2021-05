Tendenze moda estate 2021/ Dagli abiti ai gioielli: tutti i must have di stagione

La stagione calda si presenta ricca di tendenze moda cui è impossibile rinunciare. Dopo le restrizioni dovute alla pandemia, dove vari lockdown e coprifuoco hanno cambiato le nostre vite, l’estate 2021 sembra volersi fare promotrice del ritorno della tanto attesa libertà e della spensieratezza, grazie ad una serie di trend colorati, appariscenti e carismatici che ci fanno ben sperare per il futuro. Il nero, da sempre immancabile anche durante la stagione calda, sembra infatti essere stato messo da parte da questo turbine di nuovi trend che vede come comune denominatore proprio il colore, dall’arancione al rosa fino alla fantasia Tie Dye, che dona al look un tocco di freschezza e solarità tipica dell’estate.

Tra le tendenze moda risaltano anche le fantasie a cominciare dalle primaverili stampe floreali – declinate in maxi dress dai tessuti leggeri, blazer e shorts – alle righe multicolor, come viste in passerella da Versace. E poi ancora il già citato Tie Dye, che dallo stile hippie è stato portato in passerella in versione streetwear, i pois e i quadretti Vichy che con la mente ci portano negli anni ’60 di Brigitte Bardot. Tra i grandi ritorni vanno menzionati anche il denim, soprattutto nella sua variante total look, e lo stile “Born to Romantic” senza tempo.

Tendenza moda estate, tra colori appariscenti, fantasie e gusto retrò

Tra queste tendenza moda troviamo grande attenzione anche per gli accessori. Primi fra tutti i gioielli con le iniziali, perfetti per chi ama avere con sé qualcosa di personalizzato. Orecchini, bracciali e collane si “alfabetizzano” grazie a charm con le cui lettere è possibile comporre il nostro nome o quello di una persona a noi cara. Per rimanere in tema personalizzazione, tra i trend più in voga degli ultimi mesi – e che vedremo ancora per un bel po’ – troviamo anche le catenelle handmade per smartphone composte da lettere e ciondoli di ogni colore, tipo e dimensione.

Capi e accessori all’uncinetto acquisiscono nuova vita durante la primavera/estate 2021. Da sempre visti come lavoretti dallo stile retrò, oggi top, costumi, cappelli e borse all’uncinetto – meglio se fatti a mano – rappresentano la tendenza moda per eccellenza della stagione calda. Per quanto riguarda le borse l’attenzione si sposta dalle maxi bag alle mini pouch. E poi ancora handbag in macramé, borse a secchiello – con o senza rete – e al ritorno del modello baguette direttamente dagli anni ’90. Le scarpe? Mocassini ovviamente! In camoscio, con frange, dai colori pastello o semplicemente bianche, il mocassino mantiene il primato di scarpe comoda ed elegante, versatile e perfetta per ogni stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA