Ilary Blasi, outfit scintillante all’Isola dei famosi 2021/ Gli stivali Le Silla conquistano i fan

Look da capogiro per Ilary Blasi che durante la 14esima puntata de L’Isola dei Famosi ha scelto un outfit shine e gold che ha conquistato telespettatori e netizen. La presentatrice ha indossato un long dress in velvet color ocra tendente all’oro di Rhea Costa. Un abito che non passa di certo inosservato grazie al morbido drappeggio che, partendo dal corpetto e raggiungendo la vita, avvolge la silhouette statuaria della Blasi lasciando leggermente una spalla scoperta.

Grandi protagonisti di tutto il look, tanto da ricevere anche il plauso dai social, sono stati però loro: i cuissardes “Gilda” da 3.120euro firmati Le Silla. Si tratta di stivali a coscia dal tacco vertiginoso caratterizzati da un effetto rete “vedo-non-vedo” ricoperto da cristalli. Non è la prima volta che Ilary Blasi sceglie un paio di Le Silla durante il serale del L’Isola dei Famosi, la conduttrice ha infatti indossato più volte le creazioni del noto brand marchigiano.

A completare tutto il look, scelto meticolosamente per la quattordicesima puntata, ci hanno pensato i maxi orecchini Bozart Bijoux color oro e Swarovski, sempre in pendant con l’acconciatura realizzata dall’hair stylist Alessia Solidani.

Un outfit da dea moderna che consacra ancora una volta Ilary Blasi come icona di stile del piccolo schermo. E se Le Silla è il marchio di scarpe preferito dalla conduttrice in questa nuova edizione dell’Isola, lo stesso si può dire per il brand di abbigliamento Lia Stublla, scelto più volte dalla Blasi per il serale. Abiti super sexy e monocolore, ricchi di piume e dal taglio originale, sono diventati per i telespettatori motivo di attenzione tanto quanto le avventure dei naufraghi, le eliminazioni e i colpi di scena tipici dell’”Isola dei Famosi”.

A cominciare dal longdress total black con spalline a punta e intreccio che lascia scoperto l’addome, indossato in occasione della prima puntata del programma in cui Ilary Blasi ha debuttato come conduttrice del reality, a quello blu elettrico a collo alto e spacco vertiginoso che ha fatto letteralmente impazzire i fan. E poi ancora il purple dress in velvet con spacco e spalline, con tanto di maxi orecchino di Bozart Bijoux abbinato, fino al vestito bianco con maniche a sbuffo e schiena scoperta. Una scelta stilistica, fatta dalla stylist della Blasi Silvia Giacò, che dà coerenza e omogeneità agli outfit puntata dopo puntata.

Dal profilo Instagram di Silvia Giacò, stylist di Ilary Blasi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Giacò (@silver_princi)





