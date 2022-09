Tenta di incendiare casa ex suoceri/ Polizia lo trova con tanica di benzina in mano

Ad Asti un uomo ha prima minacciato la ex fidanzata e ha poi tentato di appiccare il fuoco nella casa degli ex suoceri. La Polizia di Stato ha arrestato il soggetto, pregiudicato, che dopo essersi reso protagonista di atti persecutori nei confronti della giovane ha minacciato la donna di incendiare la casa dove vivono i genitori. Visto il comportamento minaccioso e violento che andava avanti da settimane, la giovane si era allontanava dalla casa dove viveva con i genitori, senza mai denunciare l’uomo. Nei giorni scorsi, però, l’ex fidanzato è arrivato al punto di minacciare l’ex compagna di appiccare un incendio presso l’appartamento dei genitori. Compresa la gravità della situazione, la donna ha avvertito la Polizia di Stato tramite il numero di emergenza 1-1-2 la Sala Operativa della Questura.

Gli agenti sono immediatamente intervenuti con la Squadra Volante, come si legge in un comunicato della stessa Polizia, allertando contestualmente ulteriori pattuglie per rintracciare lo stalker. Quando i poliziotti sono giunti sotto casa dei genitori hanno iniziato a raccogliere le informazioni sulla vicenda, ascoltando i racconti della mamma e del papà della giovane, particolarmente preoccupati dal comportamento dell’uomo. Proprio mentre gli agenti erano presenti, questo è arrivato a bordo della propria auto. Riconosciuto dal padre della vittima, l’uomo è stato subito fermato e trovato in possesso di una mazza di legno di circa 40 cm e di una tanica piena di benzina ed un accendino, materiale che sarebbe servito proprio per appiccare l’incendio come denunciato.

Tenta l’incendio a casa degli ex suoceri: arrestato lo stalker

Dalle testimonianze è emerso un quadro preoccupante, ancora prima del tentato incendio a casa degli ex suoceri. Sembra che la personalità del soggetto sia particolarmente pericolosa. Già in passato aveva minacciato la ex fidanzata, che voleva lasciarlo, costringendola a salire in auto con un coltello, distruggendole il cellulare e gli occhiali e tagliando le gomme alle auto di proprietà dei genitori. Numerosi inoltre i messaggi e le chiamate verso la ex e la famiglia. La giovane si era convinta ad allontanarsi da Asti per qualche tempo, recandosi da alcuni parenti, ma lo stalker non ha smesso di minacciarla, rivolgendo le proprie attenzioni verso la casa dei genitori. L’uomo, che alle spalle ha già delle condanne anche per possesso di stupefacenti, è stato arrestato. Nella sua abitazione sono state trovate munizioni per arma corta e 3 piante di marijuana.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e su disposizione della Procura della Repubblica di Asti è stato portato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato successivamente convalidato dal GIP. Inoltre, su richiesta del Pubblico Ministero, nei confronti dell’uomo è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.











