Choc a Bari dove un uomo ha tentato di sequestrare una bimba di 5 anni, prima di essere messo in fuga dalla madre della stessa piccola. L’episodio è riportato nel dettaglio dal quotidiano Il Messaggero attraverso il proprio sito web e racconta la storia di Giuseppe Lamanuzzi, l’uomo che è stato in seguito arrestato nel tentativo appunto di sequestrare una bimba.

La piccola avrebbe vissuto assieme alla madre degli attimi di terrore, visto che la stessa sarebbe stata presa di forza per un braccio dal suo quasi rapitore, che stava appunto cercando di portarla via. I fatti risalgono di preciso allo scorso 2 gennaio 2025, giovedì della scorsa settimana subito dopo capodanno, e lo scenario è il quartiere San Pasquali, in quel del noto capoluogo pugliese.

TENTA DI SEQUESTRARE BIMBA DI 5 ANNI: COSA E’ SUCCESSO

A bordo di una bicicletta rossa vi era un uomo incappucciato che si è messo a seguire la donna con la figlia, dopo di che, giunti in via Michele De Napoli, Giuseppe Lamanuzzi sarebbe entrato in azione, afferrando la bambina per la manica sinistra e portandola con se. La piccola ha iniziato a gridare spaventata e lo stesso ha fatto la mamma che nel frattempo ha chiesto aiuto, e così facendo le due hanno messo in fuga il malintenzionato.

Nel contempo alcuni carabinieri presenti in zona hanno udito a loro volta le urla e sono subito intervenuti: una volta compreso cosa stesse accadendo si sono messi all’inseguimento dell’uomo bicicletta che nel frattempo ha travolto una persona durante la fuga. Dopo essere caduto ha continuato a scappare, correndo a più non posso, nascondendosi poi sotto una macchina in via Lattanzio, una fuga tragicomica che non poteva che concludersi con il suo arresto da parte dei militari dell’arma.

TENTA DI SEQUESTRARE BIMBA DI 5 ANNI: DISPOSTO L’ARRESTO PER 35ENNE CON PRECEDENTI

Il sequestratore è risultato essere un 35enne di nome Giuseppe Lamanuzzi, che dopo essere arrestato è stato portato di fronte al giudice per le indagini preliminari Gabriella Pede, che ne ha disposto la detenzione in carcere con la grave accusa di tentato sequestro. L’arrestato è risultato con precedenti penali e nel cercare di discolparsi ha spiegato di aver tentato di rapinare la madre della bimba del suo portafoglio, ma alla fine il giudice non gli ha creduto e l’ha sbattuto in galera.

Sul suo “curriculum” sono emersi evasione e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, di conseguenza si tratta di una persona poco consona a rispettare le leggi e anche per questo si è disposta la carcerazione. Restano due i misteri a cominciare dal perchè Lamanuzzi voleva rapire quella bambina, con quale scopo? Secondariamente la madre della piccola ha spiegato agli inquirenti di aver visto un’auto nera vicina all’uomo, che si sarebbe poi dileguata dopo le urla della stessa donna: c’è qualche collegamento? L’arrestato nega ma i dubbi restano.