Tentacoli/ Su Rete 4 il film con John Huston e Shelley Winters

Tentacoli, film di Rete 4 diretto da Ovidio G. Assonitis

Tentacoli andrà in onda su Rete 4 oggi, giovedì 11 agosto, a partire dalle ore 16:45. Si tratta di un grande classico del cinema americano degli anni ’70. La pellicola, prodotta tra Stati Uniti (Atlanta, Oceanside e Pismo Beach) e Italia (Promontorio dell’Argentario ed isola di Giannutri) nel 1977, è una commistione di tre generi, quali azione, thriller e horror, diretta magistralmente dalla regia di Ovidio G. Assonitis (firmatosi all’epoca con lo pseudonimo Oliver Hellman). Il soggetto fu invece a cura di Sonia Molteni, firmataria altresì della sceneggiatura insieme a Tito Carpi, Jerome Max e Steven Carabatsos.

La produzione fu affidata ad Enzo Doria e alle due case produttrici A-Esse Cinematografica e Cherkawy Limited. Insieme a fotografia di Roberto D’Ettore Piazzoli, montaggio a cura di Angelo Curi e musiche di Stelvio Cipriani, contribuirono molto al successo della pellicola la scenografia di Mario Molli e i costumi curati da Nicoletta Ercole. Della distribuzione sul mercato cinematografico italiano si occupò la Variety Distribution a partire dal 25 febbraio dello stesso anno. Il cast di Tentacoli è composto al contempo da attori americani e italiani: John Huston, Shelley Winters, Bo Hopkins, Henry Fonda, Delia Boccardo, Cesare Danova, Enzo Bottesini, Claude Akins e altri ancora.

Il film Tentacoli è ispirato in modo lampante alla pellicola di Steven Spielberg Lo Squalo e, nonostante molte critiche negative da parte degli ‘addetti ai lavori’, riscosse molto successo a livello internazionale. Curioso sapere come per il ruolo di Ned fosse stato scelto l’attore di fama internazionale John Wayne, costretto però a rinunciare a causa del cancro che l’aveva indebolito molto. A sostituirlo sarebbe dovuto essere Henry Fonda che però ebbe un infarto poco prima di cominciare le riprese: avendo già percepito una grossa parte di stipendio in anticipo, a Fonda fu affidato il ruolo marginale del presidente Whitehead e l ruolo di protagonista fu infine affidato a Huston. Assonitis aveva già realizzato un film horror tre anni prima, Chi sei?, e dichiarò che l’idea della piovra come mostro assassino gli venne quando un suo amico lo provocò dicendogli “Ma tu uno Squalo non lo sapresti mica fare”.

Tentacoli, la trama del film

La trama del film Tentacoli è ambientata in California, più precisamente a Solana Beach, dove vengono trovati i cadaveri martoriati di un pescatore e un bambino, avvenimento che scatena le indagini della guardia costiera, che rilevano altri corpi straziati. A indagare sull’accaduto interviene anche Ned Turner (interpretato da John Huston), giornalista attempato che scopre una correlazione tra ciò che sta succedendo e la costruzione in atto di un canale sottomarino per mano opera della Trojan Construction Company. Il numero delle vittime continua a crescere e tra loro compare anche la moglie dell’oceanografo Willy Gleason (ruolo ricoperto da Bo Hopkins), Vicky (Delia Boccardo).

Nonostante questa scia di morte le autorità locali non annullano la gara annuale di vela, tra i quali partecipanti figura anche il nipote di Ned Turner in quanto figlio della sorella Tillie (la due volte vincitrice dell’Oscar Shelley Winters). All’inizio della gara il giornalista e l’oceanografo vengono a conoscenza dell’identità dell’assassino, ovvero una gigantesca piovra: i cadaveri presentano segni di ventosa. Essi scoprono altresì come siano stati gli ultrasuoni emessi dall’attrezzatura utilizzata per scavare il tunnel a far impazzire il mostro. Durante la gara, purtroppo la piovra attacca e finalmente la regata viene sospesa, con i partecipanti che vengono salvati e condotti a riva, tranne per lo sfortunato amico del nipote di Ned, che viene ucciso dalla piovra. Gleason si sforza, insieme al suo amico Mark, di uccidere il mostro con delle fiocine, ma ad eliminare la piovra sono in realtà due orche marine addestrate dal primo.











