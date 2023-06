Tentatori di Temptation Island 2023, chi sono?/ Tre ex di Uomini e Donne, un ex calciatore e un noto modello

Chi sono i tentatori di Temptation Island 2023? Nel cast tre ex volti di Uomini e Donne

Chi sono i tentatori di Temptation Island 2023? La nuova edizione dello show condotto da Filippo Bisciglia è in partenza oggi, 26 giugno, e una delle domande più gettonate è proprio questa: chi andrà a tentare le fidanzate che hanno deciso di mettere il loro amore alla prova? Sono 14 i tentatori che avranno il compito di accompagnare le fidanzata in questo percorso della durata di 21 giorni, e tra loro non mancano volti noti al pubblico. Andiamo a scoprirli.

I fan di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente Daniele Schiavon e Andrea Della Cioppa. Il primo, 28 anni, viene da Roma ed è stato la scelta di Giulia Quattrociocche, ex tronista. Appassionato di calcio, al momento è responsabile di una ditta di sicurezza. Andrea invece ha 30 anni e viene da Pescara. È stato il corteggiatore di Veronica Raimondi nel programma condotto da Maria DE Filippi. Oggi è laureato in scienze motorie, ed è chinesiologo e personal trainer.

Tentatori di Temptation Island 2023: nomi, età, professioni e passioni dei 14 single

Altro ex volto di Uomini e Donne è il 30enne Davide Blanda. Partecipò all’edizione 2020/2021 in qualità di “aspirante tronista”. Oggi lavora come tecnologo di confezionamento in un’azienda italiana. Il single Marco Boscolo Nale ha 38 anni, è di Padova ed è un imprenditore oltre che un apprezzato modello. Tommaso Lella ha 34 anni, è di Maniago, in provincia di Pordenone, ed è laureato in lettere moderne. È un ex calciatore, ha infatti giocato in serie C, e oggi ha due palestre. Alberto è di Roma, ha 28 anni ed è un imprenditore.

Continuiamo con Emanuele, 32enne di Napoli. Ama leggere ed è un modello che ha girato il mondo. Luca Chirico ha 24 anni,è di Cantù, in provincia di Como. Lavora nel settore della ristorazione a Lugano in Svizzera ed in passato è stato un nuotatore professionista. Ha inoltre vinto il titolo di Mister Italia Fitness nel 2022. Fouad, 32 anni di Roma, ha un ristorante di proprietà insieme al fratello gemello. Lorenzo ha 38 anni ed è di Roma. È un imprenditore e gestisce l’azienda di famiglia nata oltre 140 anni fa. Edoardo di Catania, lavora come commesso in un negozio e la sera si occupa di sicurezza nei locali, è un pugile agonista. Lollo ha 27 anni, è di Roma, fa il tassista e gioca a calcio. Ema ha 26 anni da Trieste. Fa il personal trainer e l’allenatore di crossfit, ha vinto alcune gare a livello nazionale. Infine Igor ha 27 anni ed è di Roma. Fa il calciatore e aiuta il padre con la sua attività nel settore metalmeccanico.











