Tentatrici di Temptation Island 2023, chi sono?/ Da Matilde Franzoni alla conduttrice Greta Rossetti

Chi sono le tentatrici di Temptation Island 2023? Un solo volto famoso nel cast

Le vicende delle coppie di Temptation Island 2023 hanno ufficialmente inizio questa sera, 26 giugno, su Canale 5. Tra i momenti più attesi della prima puntata c’è il consueto incontro delle coppie con i tentatori e le tentatrici che vivranno per 21 giorni nel villaggio dei fidanzati. Anche quest’anno la produzione ha selezionato 14 bellissime ragazze, una diversa dall’altra, che avranno l’obiettivo di ‘tentare’ i sette fidanzati. Ma chi sono?

Tentatori di Temptation Island 2023, chi sono?/ Tre ex di Uomini e Donne, un ex calciatore e un noto modello

Non ci sono ragazze che hanno già partecipato ad altri programmi televisivi. L’unica che è un volto noto al pubblico è Greta Rossetti, 24enne di Melzo, in provincia di Milano, che ha condotto diverse puntate di Sportitalia. Secondo alcuni gossip lanciati da Deianira Marzano e Amedeo Venza, è stata anche una fiamma dell’ex tronista di Uomini e Donne Eugenio Colombo.

Daniele Schiavon, chi è?/ Da Uomini e Donne a Temptation Island 2023: single dopo la rottura con Giulia

Tentatrici di Temptation Island 2023: nomi, età, professioni e passioni

Tra le tentatrici troviamo poi Rebecca Forzoni, 21 anni di Empoli. Lavora nel negozio di abbigliamento della madre e le sue più grandi passioni sono il ballo e la cucina. Matilde Franzoni ha 20 anni ed è di Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia. Studentessa universitaria di cultura e pratica della moda, ama lo sport, in particolare la pallavolo e la corsa. Fa l’hostess. Tra le tentatrici troviamo la 25enne Vale, di Sanremo. Laureata in scienze motorie, è una docente di educazione fisica.

Continuiamo la lista delle 14 tentatrici con Cristina, che ha 25 anni, è di Parma e studia giurisprudenza. Roberta è una ballerina professionista e ha 24 anni ed è di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Nancy ha 27 anni ed è di Napoli. Insegnante di pole dance, pratica yoga e paracadutismo. La 25enne Marika è invece di Legnano, in provincia di Milano. È un’ex assistente di volo e ama viaggiare. Ilaria ha 28 anni ed è di Rimini. Studia igiene dentale ed è un’impiegata in una clinica medica. Carola, 29 anni da Marino, aiuta i genitori nella gestione del loro stabilimento balneare. Valentina, 32 anni di Napoli, è mamma di un bambino di 7 anni e mezzo. Benedetta, 26 anni di Roma, ha una una sua linea di costumi. Laura, 28 anni di Vasto (Chieti), ha uno shop online di vestiti. Concludiamo con la 27enne di Napoli Carmen, onicotecnica e grande appassionata di equitazione.

Temptation Island 2023, 1a puntata/ Diretta, coppie, tentatori e tentatrici: l'incontro con i single

© RIPRODUZIONE RISERVATA