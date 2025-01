Teo Bordagni è il marito di Nina Soldano, la popolare attrice che balza alla grande popolarità televisiva nella fine degli anni ’80 grazie al programma cult “Indietro Tutta” di Renzo Arbore. Una carriera poi divisa tra cinema e tv quella di Nina Soldano che è felicemente innamorata del compagno Teo Bordagni, di professione ingegnere, conosciuto per caso sui social. Proprio l’attrice ha raccontato in tv come ha conosciuto l’uomo della sua vita: “ci siamo scritti su Facebook, avevamo amici in comune”. A fare il primo passo è proprio Teo che le invia una richiesta d’amicizia e i due cominciano a chiacchierare fino al primo appuntamento che l’attrice decide di fare a Napoli, una città che ama e in cui si sentiva protetta da possibili brutte sorprese.

Dal primo incontro poi le cose sono andate sempre meglio tra i due fino al primo bacio scappato sul lungomare di Napoli con il Vesuvio a fare da sfondo. “Era fine agosto, andammo a passeggiare vicino Castel dell’Ovo” – ha raccontato l’attrice di Un posto al sole.

Teo Bordagni e Nina Soldano: il matrimonio a New York

La storia d’amore tra Teo Bordagni e Nina Soldano all’inizio non è stata semplice, visto che i due per un certo lasso di tempo hanno dovuto viversi a distanza tra Torino e Roma. “Facevamo avanti e indietro” – ha raccontato la Soldano, ma durante il primo Natale trascorso insieme, dopo una bellissima vacanza a Sharm, i due decidono di andare a convivere insieme. La scelta ricade su Roma, città dove l’attrice vive. Nel 2016 la coppia ha deciso di fare un passo ancora più importante: il matrimonio che hanno celebrato nella meravigliosa New York. La coppia è felicemente innamorata e l’attrice ha solo parole di grande stima ed affetto per il compagno: “è l’uomo giusto, non dico perfetto ma giusto per me”.

Nonostante il grande amore, la coppia non ha avuto figli ma non per scelta. “Ormai era tardi” – ha confessato l’attrice a Monica Setta precisando – “il sentimento per mio marito è sempre più forte e ripaga i rimpianti”.