Teo Mammucari/ Con Ilary Blasi un’amicizia da karaoke: “Ma quanto stona!”

Teo Mammucari, dagli anni Novanta ad oggi ha divertito il pubblico televisivo grazie alla sua verve ed alla sua coinvolgente simpatia. Romano doc, classe 1964, proprio oggi compie i suoi primi 55 anni. Da oltre 20 anni è uno dei volti televisivi più amati, avendo condotto alcune tra le trasmissioni più divertenti del piccolo schermo, da Scherzi a Parte a Veline, passando per Cultura Moderna, Lo Show dei Record, The Illusionist ed ovviamente Le Iene, dove lo abbiamo trovato al fianco di Ilary Blasi. Proprio con la moglie di Francesco Totti, Teo Mammucari (al secolo Teodoro Mammuccari) ha deciso di festeggiare il suo 55esimo compleanno in quel di Sabaudia, dove la futura conduttrice di Euro Games è in vacanza con la famiglia. Proprio nel comune in provincia di Latina si sono ritrovati per una cena ed un karaoke all’insegna dell’allegria e dell’amicizia. Come si può notare sbirciando le Storie Instagram dell’ex letterina di Passaparola, lui prova a coinvolgere la signora Totti ma tra le risate generali l’impresa è destinata ad un clamoroso fallimento!

TEO MAMMUCARI, L’AMICIZIA CON ILARY BLASI

Quella che lega Teo Mammucari a Ilary Blasi è un’amicizia che va ben oltre il semplice feeling professionale davanti le telecamere. Lo si percepisce dalle Storie di Instagram pubblicate dalla signora Totti, in cui proprio la conduttrice, seduta al tavolo di un ristoranti con la sua famiglia – “al tavolo del capitano, o dei raccomandati”, come ironizza Teo Mammucari nel bel mezzo della festa – si diverte con il collega. Quest’ultimo prova a farle intonare “Nel blu dipinto di blu” tra l’ironia generale dettata dalle troppe stonature: “Ha stonato come non s’è mai sentito”, scherza l’amico. E sulle note di “Ti lascerò”, mentre provano ad interpretare Anna Oxa e Fausto Leali, si raggiunge il picco dello show. “E’ imbarazzante sta cosa”, il commento del festeggiato dopo le prime battute. Ma ci pensa la Blasi a prenderla come sempre con filosofia, senza mai tralasciare il sorriso.

