Teo Mammucari lascia Le Iene: perché?/ Voci di una lite furiosa: ecco chi prende il suo posto

Teo Mammucari lascia Le Iene: il comunicato ufficiale

Era nell’aria da qualche giorno ma un comunicato stampa diramato da Mediaset nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 gennaio 2023, ha confermato che Teo Mammucari lascia davvero la conduzione de Le Iene. “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia 1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento.” si lelle sul comunicato.

Viene poi annunciato chi prenderà il suo posto al fianco della Rodriguez: “La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida”.

Mediaset ha poi ringraziato Mammucari “per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma“.

L’ufficialità del suo addio arriva però in seguito ad alcune indiscrezioni sul suo conto e i rapporti col programma. TVBlog, alcuni giorni fa, annunciava che: “Secondo voci che circolano con una certa insistenza Teo Mammucari non è della partita per motivazioni, si mormora, che -fortunatamente – non sono legate al suo stato di salute. Il conduttore romano insomma sta bene. Che ci siano stati degli attriti fra Teo Mammucari e il programma di Italia 1?“. A queste indiscrezioni si è poi aggiunto Dagospia scrivendo: “A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l’ideatore dello show Davide Parenti“.

