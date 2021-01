Teo Mammucari nuovo inviato dell’Isola dei Famosi?/ Milly Carlucci: “Non sarà in Rai”

Mentre ci si prepara alla battagli di ascolti tra Rai con Il Cantante Mascherato e Mediaset col Grande Fratello Vip 5, si inizia a pensare al prossimo reality di Canale 5: l’Isola dei Famosi. Dopo il messaggio attraverso il quale Alvin ha annunciato che non sarà l’inviato nella nuova edizione, è iniziato il toto nomi sul suo sostituto. Si è fatto allora il nome di Aurora Ramazzotti, anche di Tommaso Zorzi (attualmente ancora nella Casa del Grande Fratello Vip).

Negli ultimi giorni è però stato fatto un altro nome: quello di Teo Mammucari. A quanto pare sarebbe la stessa Ilary Blasi a premere per quest’ultimo nome, al contempo associato al Cantante Mascherato. Si è infatti parlato di una sua possibile presenza come giurato speciale, vista la sua vittoria nell’edizione dello scorso anno, ma proprio oggi Milly Carlucci ha svelato che non sarà così.

Teo Mammucari sempre più vicino all’Isola dei Famosi 2021: le parole della Carlucci

Nel corso della conferenza stampa per la nuova edizione del Cantante Mascherato, la Carlucci ha risposto a chi si chiedeva della presenza di Teo Mammucari nello show. “Teo Mammucari, non è stato possibile portarlo ‘di qua’, sempre che esista un ‘di là’ e un ‘di qua’. – ha ammesso la conduttrice, per poi concludere – Esiste la tv. In questa circostanza, non è stato possibile ma non è detto che, in futuro, non ci sia la possibilità di riunirci”. Le parole della Carlucci rendono inevitabilmente più credibile l’indiscrezione secondo la quale Mammucari sarà il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi.



