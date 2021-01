Alvin: “Non sarà l’inviato dell’Isola dei Famosi 2021″/ “È il momento di fare altro”

Continua ad arrivare aggiornamenti riguardanti la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Tra le certezze c’è la conduzione affidata a Ilary Blasi e, a quanto pare, il ritorno in Honduras in quanto a location. Un’altra certezza sul cast è arrivata oggi, con un annuncio fatto dallo storico inviato dello show: Alvin. Il conduttore ha infatti annunciato che quest’anno non sarà lui il corrispondente sul luogo del reality di Canale 5.

Con un post pubblicato su Instagram, Alvin ha infatti risposto alla domanda che in tanti gli hanno posto in queste settimane. “Mi chiedete spesso notizie sull’Isola… eccole.” ha infatti esordito. Per poi annunciare che: “Per come sono fatto e per garantire a me stesso il continuo entusiasmo che mi contraddistingue, è arrivato però il momento di fare altre esperienze che mi gratifichino.”

Alvin lascia l’Isola dei Famosi: Aurora Ramazzotti al suo posto?

Alvin, dunque, conferma che non sarà l’inviato dell’Isola dei Famosi 2021. Il conduttore, che si sta dunque dedicando ad altri progetti, ha tenuto anche a fare una premessa prima di annunciare che non ci sarà: “Gli anni in cui ho scelto di partecipare all’Isola sono stati anni di grandi esperienze, non tutte belle e facili, ma che mi hanno fatto crescere molto. Sapere che avete gradito la mia presenza, laggiù in Honduras, è una grande soddisfazione, il telespettatore è il giudice finale, quindi: Missione Compiuta.” ha sottolineato. Ora che Alvin è dunque fuori dai giochi, ci si chiede chi prenderà il suo posto. Un nome sembra primeggiare sugli altri ipotizzati finora: quello di Aurora Ramazzotti. Inoltre si parla di due nuovi opinionisti molto amati dal pubblico di Canale 5.

