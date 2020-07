Teo Mammucari si è sposato con Arianna?/ “Il sì con pochi veri amici”, ma la foto…

Teo Mammucari si è sposato a sorpresa? Il conduttore, attualmente impegnato con le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales dove tornerà a vestire i panni di giudice accanto a Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Maria De Filippi, ha detto sì alla compagna Arianna? Sarebbe stato un matrimonio non annunciato, celebrato davanti a pochi e veri amici e vissuto nella più assoluta riservatezza. Nessun annuncio ufficiale, nessun video sui social da parte degli invitati, ma una sola foto pubblicata direttamente da Mammucari che ha così annunciato di essersi sposato: “Mi sono sposato. Pochi veri amici e un grande ringraziamento a Don Filippo per la sua cerimonia bellissima un anbraccio a tutti e finalmente posso dire da mia moglie Arianna”. La foto pubblicata da Mammucari, dunque, è realmente quella del suo matrimonio? A quanto pare no.

TEO MAMMUCARI SI E’ SPOSATO? LA FOTO CON ANNA FALCHI…

Teo Mammucari baci Anna Falchi nella foto con cui ha annunciato di essersi sposato. L’annuncio del matrimonio, dunque, è solo uno scherzo? A quanto pare sì. Nella foto in questione, Teo Mammucari e Anna Falchi si scambiano un bacio sul set della serie tv Piper di cui sono stati entrambi protagonisti. Se qualche fan ha comunque creduto all’annuncio, c’è chi si è accorto immediatamente della veridicità della foto. “Ma se quella è Anna Falchi ed eravate sul set di “Piper”!”, ha scritto una follower. “Ma non si è sposato! Quella è la foto di un film”, aggiunge un altro utente. E ancora: “Tua moglie si chiama Arianna Falchi?”, “Bugiardo. Ciao Anna Falchi“, “Così, giusto per dire. Somiglia ad Anna Falchi. Auguri agli sposi…”, scrivono. E tra i tanti commenti spunta anche quello del collega Gerry Scotti che scrive: “figli maschi”. Nessun matrimonio, dunque, per Teo Mammucari? I fans aspettano una risposta.







