Teo Teocoli/ Il ritorno in tv dopo i problemi di salute (Domenica In)

Tra i comici più amati in Italia, Teo Teocoli oggi sarà ospite di Domenica In: l’artista nato a Taranto a tutto tondo tra carriera e vita privata. L’attore e imitatore in questo periodo è protagonista a teatro con il suo spettacolo “A tutto Teo”: uno show in cui trovano spazio nuovi monologhi e nuovi personaggi, affiancati dalle sue celebri gag. E, ovviamente, le imitazioni che lo hanno reso famoso: da Adriano Celentano a Maurizio Costanzo, passando per Cesare Maldini e Ray Charles. Il Teocoli di Mai dire gol in versione 2.0, dunque, un repertorio senza scaletta che ha avuto grandissimo successo e che continua a fare emozionare e ridere il pubblico. Ormai sono alle spalle i problemi di salute che lo hanno colpito recentemente e che lo hanno costretto ad annullare alcune date, tanto da far preoccupare i suoi fan.

TEO TEOCOLI E IL RITORNO DI FELICE CACCAMO

A proposito dei suoi personaggi più famosi, Teo Teocoli ha riportato in televisione Felice Caccamo nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa: l’artista ha vestito i panni del giornalista sportivo napoletano apparso per la prima volta nel 1990 a Paperissima e che ha conquistato notorietà a Mai dire gol. Teocoli è stato protagonista di un siparietto molto divertente con Gigi Marzullo: «E’ da Napoli che mi fa domande: a Frosinone il capotreno ci ha fatto scendere ed ha detto “lei non deve disturbare tutto il treno”». Caccamo ha raccontato di guardare da sempre i suoi programmi: «Infatti pensavo fosse l’1 di notte quando ci siamo visti: da quarant’anni lo guardo. Lo conduci da 25 anni? E io lo guardo da quarant’anni, c’ero già da prima». Anche se quelle di Marzullo sono «domande assolutamente inutili», ha affermato ironicamente. Poi, la gag tagliente: «La differenza tra il giornalista Caccamo e l’uomo Felice? Giornalista non sono mai stato, Felice neanche: ancora devo scoprire la mia personalità. La cosa che mi riesce meglio è selezionare i pesci e mangiare i conigli del mago Forest».

TEO TEOCOLI E IL MILAN

Teo Teocoli non ha mai nascosto la sua passione per il Milan, di cui è grande tifoso da sempre e che ha spesso giudicato nel corso delle sue partecipazioni a programmi calcistici, basti pensare a La Domenica Sportiva. L’artista nato a Taranto recentemente è stato intervistato da Il Giorno e non ha lesinato critiche alla dirigenza rossonera per la gestione dell’allenatore, in riferimento all’esonero di Marco Giampaolo e all’ingaggio di Stefano Pioli: «Io sinceramente non avrei lasciato partire Gattuso. Lo abbiamo tanto criticato, ma per un punto non è andato in Champions League e ha dato la vita. Con un Milan non certo stellare e dovendo affrontare un evento inaspettato come quello dell’ esplosione dell’Atalanta». Un giudizio tranchant, dunque, con Teocoli che avrebbe voluto ancora vedere sulla panchina Ringhio, uno dei simboli per tutta la tifoseria del Diavolo.



