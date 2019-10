Domenica In/ Ospiti: Lucia Bosè, Nek, Teo Teocoli e Ilaria Cucchi da Mara Venier

A partire dalle 14 si riapriranno i battenti della settima puntata di Domenica In, in onda oggi, domenica 27 ottobre su Rai1 e rigorosamente in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Mara Venier aprirà le danze con un’ampia intervista con protagonista Lucia Bosè, simbolo del cinema italiano degli anni ’50 e ’60 ed in questi giorni a Roma per presentare la sua biografia alla Festa del Cinema. L’attrice dai capelli blu, ha raccontato tramite il suo approfondito libro, uno dei suoi ricordi più dolorosi quando aveva appena 14 anni. L’episodio riguarda Piazzale Loreto a Milano: “Andai con altri bambini e ho visto Benito Mussolini e Claretta Petacci appesi a un metro da me. Sono scappata via subito per la paura mentre tutti gli buttavano pomodori e patate”. Sicuramente con la conduttrice, avrà modo di ripercorrere momenti dolorosi ed anche parentesi emotivamente forti, come il suo matrimonio con il torero Luis Miguel Dominguín, il divorzio dopo 12 anni di matrimonio (per via delle numerosissime infedeltà da parte di lui) e la nascita dei tre figli: Miguel Bosé, Lucía Dominguín e Paola Dominguín.

Domenica IN, ospiti e anticipazioni di Mara Venier

Nel corso di Domenica In che andrà in onda oggi, domenica 27 ottobre 2019, Mara Venier ospiterà nuovamente in studio anche Teo Teocoli che interverrà per raccontarsi attraverso svariati filmati inediti e si esibirà interpretando alcuni dei suoi celebri personaggi. Ilaria Cucchi e l’avvocato Fabio Anselmo saranno presenti per parlare del libro uscito lo scorso 22 ottobre, a distanza di 10 anni esatti dalla morte di Stefano Cucchi. Biagio Izzo e Francesco Paolantoni dopo “Stasera tutto è possibile”, saranno i protagonisti di due momenti di spettacolo, che coinvolgeranno sia Orietta Berti che la stessa Mara Venier. Nek, oltre ad essere intervistato sulla sua carriera e la sua vita privata, canterà il nuovo singolo “Cosa ci ha fatto l’amore”, uscito da poche settimane e già in testa alle classifiche musicali. Lavinia Biagiotti parlerà il suo forte rapporto con la mamma Laura, morta nel 2017, e presenterà il docu-film dedicato proprio a Laura Biagiotti dal titolo “L’ Aura della Moda”, in onda su Rai3 il prossimo 31 ottobre per la serie “Illuminate”. Al termine, l’appuntamento domenicale si chiuderà con Mario Lavezzi che si esibirà in un brano scritto nel 2011 con Franco Califano, dal titolo “Canti di sirene”.

