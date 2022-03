Terence Hill, perchè ha lasciato Don Matteo 13?/ La scelta dell’attore, la Rai dice no

“Don Matteo“, giunta già alla tredicesima stagione, è certamente una delle fiction più longeve del piccolo schermo, in grado di tenere compagnia al pubblico ormai da anni grazie al sacerdote che è entrato nel cuore di tutti. A vestirne i panni è Terence Hill, che ha vissuto una seconda giovinezza artistica dopo la lunga epopea in cui ha affiancato Bud Spencer. Ora, però, sarà protagonista solo di quattro puntate, in cui lascerà spazio a Raoul Bova, new entry del cast, che vestirà i panni di Don Massimo.

È stato proprio l’attore ha decidere di lasciare la serie a cui resta comunque legatissimo, anche se la sua idea iniziale non era quella di abbandonare del tutto. L’interprete era comunque stato chiaro sin da subito: la sua scelta nasce da motivi familiari, confermati anche da suo figlio Jessi: “Sente il bisogno di dedicarsi ad altro, anche di trascorrere più tempo con mia mamma. Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile”. Non si tratta comunque di un addio definitivo al set, su questo è stato chiaro: “Farà altre cose, meno impegnative”.

Terence Hill e l’addio a “Don Matteo”: le motivazioni della scelta

Terence non potrà comunque che essere grato a un personaggio che gli ha dato tanta popolarità e che gli ha permesso di restare nel cuore dle pubblico così a lungo. In un primo momento, però, lui aveva un’idea diversa sul suo rapporto con la fiction, non accolta però in modo favorevole dalla Tv di Stato: “Faccio quattro puntate – ha detto a Fabio Fazio, ospite di ‘Che tempo che fa’ -. Io avevo il desiderio di fare quattro film su Don Matteo ogni anno, tipo Montalbano. Però, giustamente, la Rai ha detto che loro non possono rinunciare al format. Io allora gli ho detto: ‘Anch’io non posso rinunciare alla mia famiglia e andarla a trovare. Con otto episodi lavori per un anno, non c’è altro da fare. È andata così, ma sono contento. Sono certo che Raoul Bova sia una scelta perfetta, andrà tutto bene”.

La famiglia dell’attore, infatti, vive a Malibù, dove lui si trova anche in questo momento: “Sono qui per stare con la mia famiglia e fare la cosa più difficile al mondo. Sai cosa? Non faccio niente, è molto difficile”.

Il destino del personaggio è stato in parte svelato da un altro dei fedelissimi della fiction, Nino Frassica: “Adesso sta in America, la settimana scorsa sono andato a trovarlo otto volte. Avevo da fare qua, perciç andavo e tornavo. Don Matteo resta sempre con noi. Mica è morto, è scomparso. Non si sa cosa succederà”.











