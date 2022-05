Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti si è laureata/ La gioia dopo la lotta al tumore

Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti si è laureata

Grande gioia per Teresa Cherubini. La figlia di Lorenzo Cherubini alias Jovanotti e Francesca Valiani ha concluso con soddisfazione il suo percorso di studi e ha annunciato sui social di essersi laureata. Con un post pubblicato su Instagram e che vede in versione cartoon con tanto di tonaca e cappello rosso tipo della laurea, Teresa ha dato il lieto annuncio utilizzando una citazione tratta dal romanzo Rosso, bianco & sangue blu di Casey McQuiston: “A volte fai un salto e ti limiti a sperare che non sia una scogliera”.

Presenti alla cerimonia tenutasi a New York, dove Teresa Cherubini si è laureata alla School of Visual Art – una delle migliori nel settore del disegno e del fumetto – anche papà Lorenzo e mamma Francesca, come si può evincere dalle stories pubblicate dalla donna su Instagram. Una grande gioia che arriva un anno dopo dalla fine della battaglia della giovane contro il linfoma di Hodgkin.

Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti e la lotta al linfoma di Hodgkin

Ricordiamo che lo scorso anno Teresa Cherubini annunciava sempre sui social la fine della battaglia contro il linfoma di Hodgkin, un tumore che colpisce il sistema linfatico, arrivata dopo un’operazione sei cicli di chemioterapie. “Dopo mesi di ansie e paure la storia è finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita”, aveva scritto Teresa. Un post che era stato condiviso con gioia anche da papà Jovanotti: “oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca”, aveva scritto, annunciando anche lui la fine della malattia.

