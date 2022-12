Teresa Cilia e Armando Incarnato insieme dal chirurgo/ É polemica su Uomini e donne

Uomini e donne, Armando Incarnato e Teresa Cilia avvistati insieme

Possono dirsi tra i protagonisti più chiacchierati nel web, che la storia di Uomini e donne ricordi, e ora Teresa Cilia e Armando Incarnato fanno discutere non poco gli internauti. Il motivo? L’ex tronista del trono classico e il cavaliere veterano al trono over di Uomini e donne sono stati avvistati mentre si sono ritrovavano insieme, dallo stesso esperto di medicina estetica e chirurgia plastica, come riprende il gossip di Coming soon, il che dà vita ad una polemica accesa in rete.

Per diversi motivi, quindi, i telespettatori di Uomini e donne attivi nel web polemizzano sull’inaspettato avvistamento di coppia dell’ex tronista, reduce dalla rottura drastica con Salvatore Di Carlo, e il cavaliere napoletano, che continua a frequentare nel privato l’ex fiamma Ida Platano. Se da una parte c’é chi taccia i due protagonisti dell’avvistamento di nascondere un flirt sul nascere peraltro tradendo la fiducia del pubblico tv, dall’altra c’é chi si scaglia contro i due volti popolari per la sospetta scelta di stravolgere i propri connotati fisici, ricorrendo ai ritocchini. E se da una parte Armando non replicherebbe alla polemica, almeno non direttamente, dall’altra Teresa Cilia invece intende dare una lezione agli hater sempre pronti a giudicare nel web.

La replica di Teresa Cilia agli hater

“Come sempre succede una tragedia per qualsiasi cosa. Ma io dico una persona può fare quello che vuole della sua vita, del suo corpo, cioè può essere libera o deve chiedere il permesso a voi? -é lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e donne-. Io certi commenti non li capisco. Intanto, numero 1 è il filtro che le gonfia tanto, sono ancora fresche ma non è niente di così esagerato, di quello che pensate voi”. L’intervento dell’ex Uomini e donne, poi, prosegue, senza smentita del ricorso al ritocchino: ” Detto questo io vivo lo stesso, non mi faccio nessun tipo di problema. Era una cosa che ho voluto fare, non penso di essermi rovinata perché non mi sono stravolta.” “. Insomma, Teresa Cilia si dice a favore della scelta di ricorrere ai ritocchini e al progresso scientifico volto al miglioramento dell’aspetto fisico.

