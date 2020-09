Teresa De Sio, sorella di Giuliana/ “Dopo la depressione qualcosa s’era rotto poi…”

Nel pomeriggio in cui la sorella Giuliana sarà ospite negli studi Mediaset per l’odierna puntata di “Verissimo” dove andrà in onda il consueto appuntamento col rotocalco condotto da Silvia Toffanin, i riflettori si accenderanno anche su Teresa De Sio. La 67enne cantautrice e scrittrice originaria di Napoli tra l’altro è stata protagonista di un ritorno sul piccolo schermo proprio questa estate quando è stata ospite di “Io e Te”, il talk show estivo affidato a Pierluigi Diaco, col quale si è raccontata a cuore aperto parlando non solo della depressione di cui ha sofferto ma anche dei difficili mesi del lockdown durante i quali è stata… mollata al telefono. La sua permanenza tra le mura domestiche tuttavia non è stata idilliaca come quella di altre famiglie italiane: “Io sono stata da sola a casa due mesi e mezzo, senza terrazzo e senza giardino, quindi non sono stata bene” ha spiegato la cantautrice, parlando di una sofferenza dovuta alla solitudine totale e accennando anche alla telefonata ricevuta da un uomo che non ha avuto il coraggio di interrompere la loro relazione dal vivo ma se l’è cavata comunicandoglielo a distanza e in modo molto impersonale e freddo.

TERESA DE SIO, TRA LA DEPRESSIONE E LA PERDITA DI DUE PERSONE CARE

“Che ne sarà di noi che abbiamo nella tormenta i sentimenti. E non ci sentiamo perdenti per questo. Il mondo robotico ci staccherà dalla connessione? Io amo. Nel frattempo”. Così scrive Teresa De Sio, discretamente attiva sui social, in uno dei suoi ultimi post su Instagram dove di solito mescola frammenti di vita privata a piccoli estratti dalla sua produzione artistica. E il vissuto personale ha certamente influenzato anche le ultime produzioni della cantautrice di Napoli dato che, dopo la pubblicazione dell’ultimo disco di inediti poo-folk, “Puro desiderio” (di cui lo scorso novembre presentava il videoclip ufficiale sulla pagina Facebook), ha vissuto un periodo difficile a causa della depressione. A tal proposito la De Sio in passato ha rivelato nel corso di una intervista a DomaniPress che proprio quell’lp era figlio di una fase difficile della sua vita, anche a causa della perdita della madre e della sua storica produttrice nel volgere di un breve lasso di tempo. “Ma le disgrazie non vengono mai da sole e ho affrontato anche un abbandono amoroso e vissuto un periodo di profonda depressione” aveva raccontato l’artista ammettendo che a furia di accatastare emotivamente eventi tristi nella sua vita a un certo punto qualcosa si era rotto dentro di lei.



