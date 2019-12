Teresa Langella e Andrea Dal Corso/ La rivincita dopo nove mesi di.. (Uomini e donne)

PRIMO NATALE INSIEME PER TERESA E ANDREA DOPO UOMINI E DONNE

Stress, commenti acidi e accuse sono stati spazzati via in questo Natale dove, ancora una volta, Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono mostrati insieme. La coppia nata a Uomini e donne con un rocambolesco percorso fatto di no, di ripensamenti, di lacrime e di lotte, sta insieme ormai da nove mesi spazzando via tutto quello che si è detto e si è fatto su di loro. In un primo momento in molti erano convinti che Andrea mentisse corteggiando Teresa troppo “diversa” da lui e dal suo mondo, poi il suo no si è tradotto in un colpo basso dopo promesse d’amore e di vita insieme e, alla fine, anche il suo ripensamento è finito sotto la lente dei commentatori acidi dei social. Andrea in quel momento è diventato colpevole di volere ancora i riflettori su di sé e Teresa uguale visto che, alla fine, ha deciso di dargli un’occasione.

TERESA LANGELLA E ANDREA DAL CORSO, NOVE MESI INSIEME E…

Tutto si è concluso con un lieto fine per Teresa Langella e Andrea Dal Corso ma per coloro che, acidi come sempre, commentato sui social, poco importa. I due si sono mostrati uniti e felici, settimana dopo settimana, dalla loro prima vacanza insieme alla convivenza in quel di Milano e finendo al loro primo Natale insieme, questo targato 2019. Proprio in occasione di queste giornate speciali, la bella tronista napoletana ha scritto: “Al mio primo Natale insieme a Te, ai 9 mesi più importanti e significativi della mia Vita.♥️(destino ha voluto che questa data ricadesse proprio questo giorno) Auguri a tutti coloro che si augurano sorrisi e meritata Felicità.Auguri a tutti voi. Vi auguro davvero ogni Bene”. Dal canto suo, il suo amato Andrea ha risposto: “Provaci, soffri, ritenta, ritenta ancora una volta… fallo fino al punto in cui Tutto si ferma e la Magia prende forma. Voi due immobili, autonomi complementari, fieri… felici. PER AVERE COSE MAI AVUTE OCCORRE FAR COSE MAI FATTE!“.

