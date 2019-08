Teresa Langella, Uomini e Donne/ “Io e Andrea Dal Corso vogliamo diventare genitori!”

Teresa Langella dopo la sua avventura da tronista di Uomini e Donne, ha pubblicato il nuovo singolo Ibiza & Formentera e, proprio per questo motivo, punta a tornare da Maria de Filippi per partecipare alla nuova edizione di Amici Vip che dovrebbe debuttare dal prossimo autunno condotto da Michelle Hunziker. Tra le pagine del settimanale DiPiù TV, la campana ha rivelato di avere anche un altro sogno nel cassetto: Sanremo 2020. La fidanzata di Andrea Dal Corso ha incominciato a cantare da quando aveva appena 11 anni e da lì non si è più fermata: “Mi rendo conto che ho ancora tanta strada da fare e non nego che mi piacerebbe prendere parte ad Amici o a X Factor. Non mi pongo limiti. Mi piace sognare in grande, mi immagino persino sul palco del Festival di Sanremo. Non dimenticherò mai come il pubblico, alla mia prima esibizione a 11 anni durante un concorso di bellezza per bambini, rimase esterrefatto. Non avrei mai pensato che il canto fosse già così parte di me: da allora non l’ho più lasciato. Ho cantato addirittura alle comunioni e alle sagre di paese!”, ha confidato.

Teresa Langella: “Io e Andrea Dal Corso vogliamo diventare genitori!”

Teresa Langella poi, non ha nascosto di avere altri sogni nel cassetto che riguardano la progettualità con Andrea Dal Corso, conosciuto proprio a Uomini e Donne: “Vorremmo diventare molto presto genitori: è sempre stata una mia aspirazione essere una moglie e una mamma premurosa. Andrea mi sostiene molto in ogni mio obiettivo, è un uomo di altri tempi. Sono fortunata, sto vivendo un sogno”. L’ex tronista, in merito allo “scandalo” che ha investito Raffaella Mennoia, ha avuto modo di dire la sua: “Le persone che lavorano a Uomini e Donne sono pure e trasparenti. Quando leggo certe cose in giro, non è bello. Se qualcuno ha qualche problema va di persona o fa una telefonata. Almeno io la penso così. A me interessa spiegare quello che ho vissuto io con voi in quel programma. Tanti si sono emozionati e hanno pianto con me. Io ho visto piangere la redazione. Lo dico oggi e nessuno lo sapeva, mi va di farlo. Mi va di fare questa rivelazione. Non vedo l’ora che inizi il programma a settembre e che nasca un nuovo amore come il mio”.

