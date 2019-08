Uomini e Donne/ La De Filippi difende Raffaella Mennoia: “chi ha…” (Trono Classico)

Uomini e Donne, nell’ultima settimana, è finito al centro di un clamore mediatico dovuto alla presa di posizione di alcuni ex protagonisti della trasmissione che stanno puntando il dito contro Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e autrice storica del programma. Di fronte a tutto ciò, la redazione, anche a nome di Maria De Filippi, ha diffuso un comunicato per difendere la propria professionalità da tutto ciò che stanno raccontando alcuni ex protagonisti. Tutto è partito dallo scontro tra Mario Serpa e la Mennoia contro la quale si è anche scagliata Teresa Cilia. Dopo un doveroso silenzio, quando mancano poche settimane all’inizio della nuova stagione, la redazione ha diffuso un comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA REDAZIONE DI UOMINI E DONNE

“Recentemente si leggono sui social, a proposito di Uomini e Donne, svariate sciocchezze. Alcune innocue e altre più equivoche, dove si promettono chissà quali grandi rivelazioni, che poi purtroppo non arrivano mai”, inizia così il comunicato di Uomini e Donne. “Ora, noi vogliamo e dobbiamo essere ben pazienti, ma fino ad un certo punto…oltre al quale diventa d’obbligo far partire diffide e denunce. La morale purtroppo è sempre questa: a chi ha deciso di partecipare al programma cercando una soluzione per la vita che poi non è arrivata (non ci siamo mai posti come risolutori di vita), è rimasto un indigeribile amaro in bocca che fa scrivere grandi sciocchezze”. Infine, la redazione rivolge un appello ai fans del programma: “Lasciamo a voi che leggete il compito di saper individuare i “rosiconi” e vi auguriamo un felice agosto 2019. La produzione anche a nome di MDF”.

LORENZO RICCARDI E CLAUDIA DIONIGI DI NUOVO INSIEME

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono diventati praticamente inseparabili. Da quando hanno lasciato lo studio di Uomini e donne, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno trascorso insieme tutto il tempo al punto da essere andati subito a convivere. L’ultima settimana, così, è stata davvero difficile per entrambi. Nonostante la gioia di vivere un’esperienza irripetibile come quella vissuta a Los Angeles, Claudia ha sentito fortemente la mancanza di Lorenzo tra le cui braccia si è subito rifugiata al suo ritorno in Italia. “Quanto mi sei mancato”, ha scritto su una foto scattata in aeroporto. La coppia ha poi recuperato i setti giorni di lontananza tornando sui social con un’aria sognante e radiosa. La storia d’amore nata nello studio del trono classico, dunque, continua a rendere davvero felici Claudia e Lorenzo.



