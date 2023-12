Teresa Mannino, chi è la co-conduttrice di Sanremo 2024/ Da Zelig ai teatri fino al Festival di Amadeus

Sanremo 2024, chi è Teresa Mannino: la co-conduttrice del Festival di Amadeus

Nei giorni scorsi Amadeus ha annunciato che Teresa Manino l’affiancherà alla conduzione del Festival di Sanremo 2024 e tra i vari nomi il più sorprendente ma non sconosciuto è sicuramente quello della comica siciliana. Sarà lei ad affiancare il padrone di casa nella terza serata della kermesse canora quella di giovedì 8 febbraio. Nata a Palermo il 23 novembre del 1970, Teresa Mannino ha quasi 54 anni ed è un’attrice, comica e conduttrice televisiva e radiofonica riservatissima sulla sua vita privata di lei si sa solo che ha un matrimonio naufragato alle spalle mentre da anni ha una relazione con Andrea, batterista, dalla quale nel 2009 è nata la sua prima ed unica figlia Giuditta.

La co-conduttrice del Festival di Sanremo 2024 Teresa Mannino chi è? L’attrice comica e conduttrice nella sua bio si descrive usando queste parole: “Con uno sguardo unico e originale osserva e racconta ciò che accade nel mondo piccolo delle relazioni private e in quello grande dello scenario politico.” Per quanto riguarda, invece, la carriera di Teresa Mannino. Dopo la gavetta in piccoli teatri e tv locali, il successo è arrivato grazie al Teatro Arcimboldi di Milano e la trasmissione Zelig, condotta all’epoca da Claudio Bisio e Michelle Hunziker. Il suo talento l’ha portata a condurre programmi televisivi e radiofonici, a recitare in film e fiction e adesso è pronta ad approdare al palco più prestigioso dello spettacolo al fianco di Amadeus.

Teresa Mannino co-conduttrice di Sanremo 2024: “Non mi ha contattata Amadeus ma Giovanna”

Teresa Mannino, in svariate interviste ha rivelato che a chiederle di co-condurre il Festival di Sanremo 2024 non è stato Amadeus ma bensì sua moglie Giovanna Civitillo. L’attrice ha confessato: “E stata una cosa tutta misteriosa, a lui fa piacere mantenere un po’ il segreto. La cosa che ci siamo detti è ‘conosciamoci e vediamo come stiamo’. Poi ci siamo conosciuti, ci siamo guardati e siamo entrati subito in confidenza.” Pronta e carica per questa nuova avventura l’artista siciliana ha assicurato che sul palco dell’Ariston dirà tutto quello che pensa.

Teresa Mannino è stata una dei cabarettisti di punta di Zelig per diverse edizioni. Da lì è decollata la sua carriera arrivando alla conduzione di Se stasera sono qui su La7. Ha recitato anche in piccole parti in fiction importanti come Il commissario Montalbano e Il commissario Manara senza mai tralasciare il teatro. I suoi spettacoli dove non mancano irriverenti monolighi comici sulle differenze tra Nord e Sud e sul rapporto madri-figli e uomo-donna come l’ultimo dal titolo Il giaguaro mi guarda storto sono sempre sold-out. Adesso è pronta a co-condurre il Festival di Amadeus alternandosi con Marco Mengoni, Lorella Cuccarini, Giorgia e Roberto Bolle con Fiorello.











