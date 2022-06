Teresa Martinelli, moglie di Marco Arletti/ Sposata con il Boss in incognito dal 2008

Teresa Martinelli, chi è la moglie di Marco Arletti di Boss in incognito

Teresa Martinelli è la moglie di Marco Arletti, il protagonista della puntata di Boss in incognito in onda oggi, martedì 14 giugno, in prima serata su Raidue. La coppia è sposata dal 2008 e ha due figli. Di lei, però, non si hanno molte informazioni. Su Instagram, infatti, ha un profilo privato anche se appare in diverse foto che Marco Arletti condivide sul proprio profilo Instagram.

L’Amministatore delegato di Chimar, azienda che produce imballaggi industriali in legno e cartone, sul proprio profilo Instagram, pubblica spesso foto in cui è in compagnia della propria famiglia.

Teresa Martinelli, moglie Marco Arletti: la passione per la montagna unisce la coppia?

Coppia solida, unita e innamorata come appare nelle foto dell’amministratore delegato della Chimar, Teresa Martinelli e Marco Arletti condividono anche la passione per il mare e la montagna. Tra le varie foto condivise dal protagonista della puntata odierna di Boss in incognito, infatti, ci sono anche quella in cui la coppia è al mare o in montagna. Con loro, naturalmente, ci sono sempre i bambini. Nel 2019, tutta la famiglia si è anche concessa un’escursione nel parco nazionale del Bryce Canyon situato nel sud-ovest degli Stati Uniti nello stato dello Utah. I

