Marco Arletti, chi è l’Amministatore delegato di Chimar/ Boss in Incognito 2022, “Ero dubbioso ma…”

Nella puntata di questa sera del programma Boss in incognito condotto da Max Giusti ci sarà anche Marco Arletti, Amministatore delegato di Chimar. Nella puntata in onda questa sera, Marco è stato reso irriconoscibile da un sapiente travestimento. Marco ha lavorato per una settimana nella propria azienda presentandosi come Federico e affiancando di volta in volta un dipendente senza essere riconosciuto. Gli altri dipendenti sono rimasti incuriositi però del fatto che nell’azienda continuavano ad aggirarsi quaranta tecnici Rai. La loro presenza è stata giustificata raccontando agli altri dipendenti della realizzazione di un documentario che avrebbe riguardato proprio Federico, il personaggio interpretato da Marco Arletti. Era stato fatto credere agli altri dipendenti che Federico avesse perso il lavoro a causa del covid e che avesse bisogno pertanto di una nuova occupazione.

Per Marco Arletti si è trattata di un’esperienza positiva. L’uomo ha infatti scritto su Facebook: “Ho deciso di provare Boss in incognito dopo averci pensato a lungo: ero indeciso e dubbioso non mi vedevo adatto ad un esperienza di questo tipo. Alla fine ho accettato e devo dire che sono state giornante divertenti e di grandi emozioni”. Per Marco è stata l’occasione per conoscere più a fondo i propri dipendenti e anche le loro storie: “Ho incontrato e conosciuto più profondamente alcune persone che lavorano in Chimar. Scoprendo da un lato la loro storia di vita, le loro paure e preoccupazioni e dall’altro la loro professionalità e il loro grande attaccamento all’azienda”.

Chi è Marco Arletti e il matrimonio con Teresa Martinelli

Marco Arletti ha provato bellissime emozioni nel partecipare al programma Un boss in incognito. L’uomo infatti sul profilo Facebook ha sottolineato: “Il conoscere e approfondire le storie delle persone mi ha emozionato, a volte commosso e a volte fatto sorridere ma soprattutto mi ha fatto sentire ancora più forte il senso di responsabilità che dobbiamo avere verso le persone che sono parte della nostra squadra”. Il protagonista del terzo appuntamento del programma è infatti l’ amministratore delegato di Chimar spa, un colosso italiano della produzione di scatole e imballaggi industriali. La sede storica si trova in provincia di Modena, a Limidi di Soliera, ma ormai l’azienda ha altre 25 sedi sparse in tutto il nord Italia. Per quanto riguarda la vita privata, non si conosce granché della storia personale di Marco Arletti.

Attraverso gli scatti che ha condiviso sui social emerge il ritratto di un uomo sposato e con due figli, ma non è dato sapere molto altro sulla sua vita. Sappiamo che Marco Arletti è sposato con Teresa Martinelli. I due sono convolati a nozze nel 2008. Marco è stato anche presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia fino al 2019 e di ADACI (Associazione Italiana manager degli approvvigionamenti) nella sezione Emilia-Romagna e Marche.











