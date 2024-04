Teresa Osti, Nina De Maria, e Giovanni De Maria, figli Isabella Ferrari/ Chi segue le orme della mamma?

Teresa Osti, Nina De Maria e Giovanni De Maria sono i figli di Isabella Ferrari. La primogenita avuta con l’ex compagno Massimo Osti, gli altri due col marito Renato De Maria. La più grande ha 29 anni, mentre i più piccoli rispettivamente 26 e 23 anni. Di loro non si sa molto. I loro profili sui social network sono abbastanza riservati. Anche se la mamma pubblica talvolta qualche scatto insieme a loro. In alcuni casi li ha anche portati con lei in passerella. La sensazione è che per il momento non siano intenzionati a calcare le scene del mondo dello spettacolo.

L’unico dei figli di Isabella Ferrari che per il momento sembrerebbe volere seguire le orme dei genitori è Giovanni. È, infatti, un aspirante attore e sta studiando presso la Scuola Nazionale di Cinema. Inoltra, pare che abbia frequentato anche il Lee Strasberg Theatre & Film Institute di New York e il Laboratorio Duse International di Francesca De Sapio. Sul suo curriculum si legge che ha già preso parte ad alcuni film: “La scuola cattolica” nel 2020, “Robbing Mussolini” nel 2021 e “Septimo” nel 2022. Il primo con il regista Stefano Mordini, mentre gli altri due a fianco del papà Renato De Maria. La sua carriera insomma è ancora agli albori.

Isabella Ferrari, le figlie Nina e Teresa: una è laureata in Storia dell’Arte

Qualcosa, relativamente ai figli di Isabella Ferrari, si sa anche di Nina De Maria. La mamma infatti nel 2021 ha celebrato la laurea della ragazza in Storia dell’Arte, con votazione di 110 e lode. I genitori si sono immortalati insieme alla festeggiata con in testa la corona d’alloro e tra le mani due mazzi di fiori. La location era il balcone della loro casa. Il motivo è da ricondurre al fatto che la cerimonia è avvenuta online, in quanto era in corso la pandemia di Covid-19. Non è stato però sufficiente a placare la felicità della famiglia. “Amore, ora sei pronta per spiccare il volo. Siamo troppo emozionati”, aveva scritto l’attrice. Non si sa molto di cosa stia facendo la ragazza adesso, ma pare che abbia proseguito su una strada coerente con il suo percorso di studi.

Il rapporto tra Isabella Ferrari e le figlie Nina e Teresa è molto intenso, anche se nessuna delle due ha seguito le sue orme: le tre donne spesso viaggiano insieme e trascorrono momenti di relax tutti al femminile. Non mancano inoltre coloro che hanno colto le somiglianze fisiche tra loro: capelli biondi e mood elegante.











