Teresanna Pugliese criticata per il suo look in gravidanza: “Volgare e imbarazzante”

Teresanna Pugliese è finita nel mirino delle critiche a causa del look scelto per il suo compleanno. L’ex volto di Uomini e Donne è incinta del suo secondo figlio e, per l’evento, ha scelto di indossare una maglia che lasciava scoperta tutta la pancia. Un look che ha fatto però storcere il naso a molti utenti, che hanno trovato volgare l’esibizione del pancione in dolce attesa.

“Imbarazzante”, “Che volgarità”, “Che look terribile”, sono solo alcuni dei commenti negativi che l’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto sotto gli scatti pubblicati su Instagram che la vedono col pancione nudo alla sua festa di compleanno. Critiche che Teresanna ha poi condiviso, rispondendo a tono.

Teresanna Pugliese replica alle critiche: “Scandalizzatevi per la violenza di genere”

“Accolgo le critiche e sono consapevole che le riceverò sempre e comunque, ma resto lo stesso colpita da tanta superficialità. Parlo a nome delle donne come me, dove Il pudore va ben oltre la maglia corta!” ha esordito Teresanna Pugliese, dicendo invece di essere molto fiera di sé stessa e di come si è mostrata sui social. Nel suo lungo sfogo ha perciò aggiunto: “Dopo quello che ho vissuto, oggi sono orgogliosa di celebrare la mia gravidanza e felice di potermi sentire libera di indossare qualsiasi cosa, mostrando il mio pancione! Quella sera non ho festeggiato solo i miei anni ma anche i miei affetti e i miei traguardi! Ho festeggiato anche la mia pancia, si!”

Teresanna ha quindi concluso, invitando chi la critica a focalizzarsi su cose più importanti: “Scandalizzatevi per la violenza di genere, per la mercificazione del proprio corpo,(che oggi pare sia l’unica moneta di scambio), per le guerre, per l’infanzia abbandonata, per la povertà, per gli ammalati bisognosi di cure, per la fame nel mondo e per chi come voi ancora vive in un pensiero prigioniero che ammala la società!”