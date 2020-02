Teresanna Pugliese/ Ormoni “in comune” con Fernanda Lessa… (Grande Fratello Vip)

Teresanna Pugliese sta cercando di fare da paciere al Grande Fratello Vip 4, alla luce di quanto accaduto in seguito alla diretta dello scorso venerdì. La casa è stata colpita ancora una volta da pesanti liti, che hanno coinvolto diversi concorrenti. Come Antonio Zequila, che ha cercato di confrontarsi con la Pugliese in merito a quanto successo con Paola Di Benedetto. “Paola non è venuta a inverire, voi eravate già con la voce ad un livello alto, già molto arrabbiati”, ha detto quando l’attore ha criticato la decisione dell’ex Madre Natura di fargli certe battute sul suo rapporto con Sara Soldati. “Non sono nata ieri, voi eravate già abbastanza arrabbiati. Denver era fuori a prendere il sole, ha sentito qualcosa”, ha aggiunto. “Non è vero, si è alzato di scatto perchè vi ha sentito parlare in piscina, ma è stato molto rispettoso”, ha aggiunto lei parlando di Andrea Denver, del cui comportamento Zequila è rimasto piuttosto deluso. L’artista però non ha voluto sentire ragioni, nonostante i tentativi di Teresanna di riportare tutto ad uno stato di quiete: “Anche io sono impulsiva e lo capisco, quel ragazzo è stato davvero male. Oggi mettiamoci a tavola insieme”. Secondo Er Mutanda però, l’ex tronista non avrebbe capito bene che cosa è accaduto fra lui e Denver. Clicca qui per guardare il video di Teresanna Pugliese e Antonio Zequila.

Teresanna Pugliese, Grande Fratello Vip: la maternità e…

Per Teresanna Pugliese è arrivato il momento di parlare di maternità al Grande Fratello Vip 4. L’ex tronista ha scelto così di condividere uno dei periodi più belli della sua vita con il resto del gruppo, raccontando quali emozioni abbia vissuto prima che nascesse il suo Francesco e negli anni successivi. Oggi il bambino ha 4 anni e mezzo e ripensando a quel momento Teresanna non può che emozionarsi. “Non ho avuto la crisi post-partum perchè mi sono innamorata subito della mia maternità”, ha sottolineato, “però gli ormoni impazziscono. […] Hai una pressione di ormoni… quindi vampate di calore, nervosismo…”. Una situazione completamente diversa da quella vissuta da Fernanda Lessa, che ha approfittato del momento per parlare della sua esperienza. La brasiliana infatti ha ricordi drammatici della sua maternità, soprattutto per quanto riguarda i cambiamenti fisici e l’umore non proprio sereno. Nulla a che vedere però con il fatto di essere diventata mamma e della possibilità di stringere le sue creaturine fra le braccia. “La prima sera mio figlio piangeva…”, ha detto ancora Teresanna, “non sapevo che voleva. La pediatra della clinica mi aveva detto ‘Lo so che è difficile, ma devi fare due cose importanti. Fagli capire quando è giorno e quando è notte’. ‘E come faccio?'”. Il medico le ha spiegato come gestire il tutto e di tenere presente che il pianto è l’unico modo del neonato per comunicare con il mondo esterno. Clicca qui per guardare il video di Teresanna Pugliese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA