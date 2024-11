Giovanni Gentile è il marito di Teresanna Pugliese: cosa fa nella vita e i figli

Dopo un tortuoso percorso a Uomini e Donne, Teresanna Pugliese è riuscita a trovare l’amore della sua vita lontano dalle telecamere di Canale 5. Lui è Giovanni Gentile, conosciuto nel 2015 e poi diventato suo marito. L’uomo non appartiene al mondo dello spettacolo ed è, anzi, molto riservato, al punto di non avere profili social. Ecco perché si conosce poco di lui, che sappiamo tuttavia essere un affermato imprenditore napoletano oltre che papà dei due bambini di Teresanna.

Nove anni fa la coppia ha dato alla luce Francesco, e di recente sono diventati genitori per la seconda volta di Gioele. “Sono una mamma molto attenta – ha spiegato Teresanna in un’intervista a Fanpage dello scorso anno – Francesco è un bambino molto sensibile e questo un po’ di spaventa, ma prima o poi dovrà farsi le ossa.”

Giovanni Gentile e Teresanna Pugliese: il segreto del loro matrimonio

Oltre ad essere una mamma innamoratissima dei suoi due figli, Teresanna Pugliese lo è anche di suo marito Giovanni Gentile. Il loro matrimonio è, infatti, molto solido, e il segreto sarebbe quello di riuscire a trovare del tempo per la coppia anche tra i mille impegni lavorativi e da genitori. “Anche come moglie sono molto attenta, – ha infatti spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne – cerco di evitare di entrare nella fase delle ‘abitudini’, che possono diventare pericolose. Io e mio marito siamo giovani, cerchiamo sempre di reinventarci, ci ritagliamo i nostri spazi, il nostro tempo come coppia. Sono contenta di ciò che ho costruito.” Questo, dunque, sarebbe il segreto d’amore della coppia e, stando a quel poco che Teresanna mostra sui social, pare proprio funzionare alla perfezione.