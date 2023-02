Terra amara/ Anticipazioni 1° febbraio: Gulten e Cetin si conoscono, ma Ercument…

Terra amara, anticipazioni puntata 1° febbraio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 1° febbraio, su Canale 5 ci svelano che Yilmaz va a prendere Mujgan per andare insieme alle nozze del figlio del capo villaggio. Yilmaz, pur ammettendo che sia bellissima, commenta che l’abito non è proprio adatto alla cerimonia e che ne avrebbe dovuto indossare uno più tradizionale. Intanto, Hunkar e Fekeli, in qualità di ospiti d’onore, devono celebrare il matrimonio e vengono anche scelti dal padre dello sposo per fare da testimoni di nozze. Durante la cerimonia, Cetin ha un colpo di fulmine quando vede Gülten accompagnare la sposa. Il braccio destro di Fekeli non potrà fare a meno di osservarla per tutta la serata, e in seguito le rivolgerà anche dei complimenti per il vestito indossato, che le sta benissimo. Anche Gülten sembra restare particolarmente colpita dalle sue parole di lusinga. I due insomma sembrano piacersi, ma qualcuno potrebbe oscurare il loro sentimento sul nascere.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 1° febbraio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che poco dopo alla festa si presenta anche Ercument che va a sedersi vicino a Hunkar. Non appena lo vede, Fadik cerca di farsi notare dal bel giovane e trascina Gulten sulla pista da ballo. Durante le danze, però, sia Cetin che Ercument guardano solo Gulten. Quando il cugino di Demir esprime un pensiero piacevole su Gulten, la zia lo guarda in maniera perplessa e sospettosa. Quindi Hunkar decide di andare via seguita dai dipendenti e da Ercument. A fine serata, Gulten e Cetin si salutano con un sorriso. Un volta tornati ciascuno a casa propria, entrambi ripensano ai bei momenti passati insieme.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, no dei villaggi di Cukurova si prepara a festeggiare le nozze del capo villaggio. Alla cerimonia sono invitati Hunkar e Fekeli. Insieme a loro vanno anche Saniye e Gaffur, il quale approfitta dell’atmosfera romantica per cercare di riconquistare la fiducia della moglie (che poi gli fa giurare sul Corano di non averla tradita, cosa che lui fa, e poi chiede perdono a Dio per aver mentito). Gulten esce prima perché in quanto amica della sposa deve andare ad aiutarla con i preparativi. Zuleyha e Demir, invece, non partecipano alla festa perché devono andare a trovare Adnan. Intanto, Yilmaz dice a Mujgan che deve indossare un abito tradizionale per la cerimonia, ma la dottoressa pensa che sia uno scherzo e fa di testa sua. Fadik, nel frattempo, cerca Ercument in tenuta per farsi notare dal ragazzo. Infine, Sermin, furiosa per non essere stata invitata alla festa, minaccia di dar fuoco alla tenuta, ma fortunatamente viene fermata da Fusan.

