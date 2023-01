Terra amara/ Anticipazioni 31 gennaio: Gaffur cerca il perdono di Saniye, ma…

Terra amara, anticipazioni puntata 31 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 31 gennaio, su Canale 5 ci svelano che uno dei villaggi di Cukurova si prepara a festeggiare le nozze del capo villaggio. Alla cerimonia sono invitati anche diversi dei nostri personaggi: da Fekeli (che ha dato loro la benedizione) a Hunkar, che arriva insieme a Gaffur, Saniye e Fadik. Gulten è già dalla sposa perché sua amica, mentre Cetin, braccio destro di Fekeli, è dallo sposo in quanto suo amico stretto. I due giovani avranno successivamente modo di vedersi nel corso della cerimonia e tra loro scoccherà la prima scintilla… Gaffur approfitta dell’atmosfera romantica per farsi perdonare da Saniye, allora lei gli chiede di giurare sul Corano di non aver mai avuto una storia con Seher. Il capomastro cerca di sottrarsi, poi sua moglie lo mette alle strette e lui è costretto a giurare, salvo poi chiedere perdono a Dio.

Tra gli invitati ci sono anche Yilmaz e Mujgan, che parlano dell’abito scelto da lei per l’occasione; per Yilmaz, il vestito è più adatto ad un evento mondano che al matrimonio di un villaggio!

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 31 gennaio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Sermin è furiosa quando scopre che tutti sono andati al matrimonio del figlio del capo del villaggio perché si sente offesa che tutti vanno a divertirsi senza pensare ai suoi problemi economici. Sermin si sfoga poi con Fusun e, accecata dalla rabbia, è decisa a dar fuoco alla villa, approfittato del fatto che gli Yaman non sono in casa. L’amica riesce a fatica a fermarla e farla ragionare prima che compia questo gesto insensato, ma Sermin giura vendetta: prima o poi pagheranno per averla umiliata e sfidata in quel modo.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Hunkar e Demir si accordano sulla versione da dare a tutti per impedire che si sappia che Seher era finita nel letto del rampollo; Demir l’aveva schiaffeggiata per aver preso la sua auto senza dire nulla, rompendo poi uno specchietto, motivo per cui ora la domestica è in preda a una crisi di pianto. Zuleyha sembra bersi questa versione, anche se non è del tutto convinta. Intanto, tramite un attimo di demenza della nonna Azize, scopre che Hunkar aveva una sorella, morta a causa del dolore provocato dal marito – che sarebbe il padre di Ercument.

Zuleyha cerca di scusarsi con Gulten per averla trattata male e aver pensato che non avesse consegnato la lettera a Yilmaz, ma la domestica è ancora troppo ferita per poterla perdonare. Seher, nel frattempo, senza essere vista da nessuno, asciuga le lacrime e si tocca la pancia, assicurando a suo figlio di aver trovato un signore in grado di sfamarli: il piano dell’inserviente era quindi quello di incastrare Demir e fingere di essere rimasta incita di lui, quando in realtà il figlio è di Gaffur.











