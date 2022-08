Terra amara/ Anticipazioni 10 agosto: Demir contro Yilmaz, Zuleyha ignara…

Terra amara, anticipazioni puntata 10 agosto: Demir ha capito che Yilmaz è protetto da qualcuno potente

Le anticipazioni della puntata di Terra amara in onda oggi 10 agosto svelano che Yilmaz è diventato ricco grazie all’adozione da parte di Fekeli, quindi aiuta i braccianti. La voce si diffonde in tenuta, arrivando alle orecchie di Demir, che si rende conto di avere di fronte un potente nemico. Gulten è felice del successo di Yilmaz, intanto Zuleyha è ignara di tutto, ma inizia a sospettare qualcosa.

Intanto, Sermin e Fusun parlano di Veli, dei suoi problemi con Demir e del brutto carattere suo e di sua madre. Fadik, ancora una volta fraintende quello che vede, quindi accusa Gulten di un rapporto d’amore con Sabahattin. Hunkar rimprovera una signora che le fa visita per vedere il nipotino; qusta l’aveva accusata di aver distrutto il proprio matrimonio per via di un rapporto extraconiugale.

Terra amara, dove eravamo rimasti: Zuleyha ritrova suo figlio!

Nelle precedenti puntate di Terra amara, la villa piomba nel caos: tutti cercano Adnan, e Zuleyha è disperata perché non sa dove possa trovarsi suo figlio. Anche Yilmaz apprende la notizia e si dà da fare per ritrovare il bambino: sarà proprio lui alla fine a riconsegnarlo a Zuleyha, grazie all’aiuto di Nazire. La giovane, poi affronta Demir, chiedendogli se loro due possano sentirsi al sicuro alla villa. L’uomo, pur non confessandole niente di preciso, cerca di rassicurarla.

Nel frattempo, Rustem, il padre di Muslum, muore e ciò è destinato a inasprire i rapporti tra la famiglia Yaman e i braccianti, che considerano Demir responsabile della sua morte. Hunkar affronta Demir per farlo ragione e capire gli errori commessi. Parlando e discutendo, i due risolvono il mistero del rapimento…

Terra amara, chi è Murat Ünalmış, l’attore di Demir

Murat Ünalmış interpreta Demir Yaman in Terra amara, il ricco erede della tenuta e rivale di Yilmaz. L’attore turco è nato il 23 aprile 1981 a Kayseri, in Turchia. Trascorre l’infanzia nel suo paese di origine, poi dal liceo si trasferisce a Istanbul. Si laurea in Scienze della Comunicazione e poi frequenta recitazione all’Accademia di Istanbul. In seguito comincia a lavorare in televisione, dapprima apparendo in piccoli ruoli, poi nel 2003 la svolta con la serie turca Kurşun Yarası.

I suoi lavori televisivi sono ancora inediti qui in Italia, ma Murat Ünalmış ha preso parte a diverse soap molto conosciute in Turchia. Nel 2018 viene scelto per il ruolo di Demir Yaman in Terra amara. L’attore è sposato con la collega, anche lei attrice, Birce Akalay.

