Terra amara/ Anticipazioni 11 settembre 2023: Rashit vuole sposare Fadik, ma…

Terra amara, anticipazioni puntata 11 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 11 settembre, su Canale 5, ci dicono che Fekeli ha commissionato un grande ritratto di Hunkar da un suo amico pittore. Una volta ritirato, appende il quadro in casa per ricordare la donna che ha amato per circa quarant’anni. Yilmaz e Fikret, comprendendo il gesto dell’uomo, non diranno nulla, ma cercheranno di stargli vicino quanto più possibile. Intanto, Zuleyha ha detto chiaramente a Demir che ama ancora Yilmaz perché non riesce più a mentirgli, e inoltre è stanca di continuare a nascondersi. Con grande sorpresa, il marito è sembrato molto aperto e comprensivo nei confronti della giovane, tanto da spingere quest’ultima a parlarne con il suo innamorato. Yilmaz, però, conoscendo bene il suo rivale, non è affatto convinto della sua buona fede. Ecco perché convince Zuleyha a fuggire una volta per tutte insieme a lui.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda l’11 settembre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Rashit, con i soldi del suo stipendio, acquista un anello per Fadik perché intende chiederle di sposarlo. Approfittando di un momento di distrazione della domestica, il giovane lo nasconde in un vaso di fiori nella grande serra che apparteneva alla defunta padrona Hunkar. Tuttavia ci sarà un imprevisto poiché la nonnina Azize, in preda a uno dei suoi stati confusionali, crede che si tratti di un dono per lei e se lo mette al dito. Non appena si rende conto dell’enorme equivoco, Rashit tenta di riprenderselo in tutti i modi possibili, ma viene visto da Sevda. Quest’ultima pensa che l’operaio volesse rubare l’anello, quindi non esita un solo momento a licenziarlo.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, in città si diffonde la voce secondo cui Mujgan aspetta un figlio da Fikret. Tale pettegolezzo giunge anche alle orecchie di Yilmaz, che si infuria e scatena la sua rabbia sul nipote di Fekeli, credendo erroneamente che sia un traditore. Yilmaz sta per compiere l’insano gesto quando Mujgan interviene rivelando di non essere incinta, e di aver falsificato il test di gravidanza solo perché temeva che il marito l’avrebbe lasciata per andare da Zuleyha. Yilmaz è ancora più adirato e, dopo aver obbligato Mujgan a rivelare tutto a Zuleyha e Demir, caccia la moglie e Behice di casa. Inoltre impedisce alla dottoressa di vedere il piccolo Kerem Ali, portandolo lontano da lei. Fekeli appoggia suo figlio e si dice molto deluso dalla nuora.

Ben presto si scopre che a diffondere il pettegolezzo è stata un’infermiera dell’ospedale che, avendo visto Fikret confortare Mujgan, aveva pensato che i due avessero una relazione. Zuleyha e Yilmaz si chiariscono e confermano la loro intenzione a fuggire. Lei, però, non vuole che Mujgan venga separata da Kerem Ali perché sa cosa vuol dire, come madre, stare lontana da suo figlio. Demir, invece, si strugge perché Zuleyha non l’amerà mai. Fekeli, infine, consiglia a Yilmaz di divorziare da Mujgan per il bene di Kerem Ali.











