Terra amara/ Anticipazioni 12 gennaio: Zuleyha ha una crisi di nervi

Terra amara, anticipazioni puntata 12 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 12 gennaio, su Canale 5 ci svelano che Fekeli sta cercando di far capire a Yilmaz chi ami davvero: il suo cuore batte per Mujgan, oppure è ancora legato a Zuleyha? Il giovane dovrà far chiarezza poiché, come gli rammenta Fekeli, è già la seconda volta che corre verso la dottoressa nell’intenzione di fermarla per farla restare al suo fianco. Intanto, dopo aver scoperto delle lenzuola sporche di sangue, Seher cerca di manipolare Gaffur per tentare di capire cosa sia successo a Zuleyha. In auto, Zuleyha riprende conoscenza e chiede a Hunkar e al medico perché la stiano portando via e per quale motivo le abbiano salvato la vita: il suo unico desiderio era solo quello di morire. In preda a una crisi di nervi, la moglie di Demir si butta dall’auto in movimento, ma il dottore riesce a fermarla prima che scappi. Poi, Zuleyha sviene.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 12 gennaio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Gaffur viene a sapere da alcuni venditori che Demir è stato arrestato e subito corre da Saniye per informarla, e lei cerca di tranquillizzarlo e poi lo manda a trovare Demir per stargli vicino. Poi Saniye si scontra con Seher, la quale cerca di migliorare la sua posizione. Nel frattempo, Demir viene trattenuto in commissariato finché non verranno trovati Yilmaz e Fekeli, che sono diretti a Ankara per fermare Mujgan. Il rampollo, intanto, è dietro le sbarre e riceve la visita di Jenko che tenta di riavvicinarsi a lui; Demir, però, lo tratta con superiorità e lo caccia. Anche Gaffur è arrivato al commissariato e si scontra subito con Jenko.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha è triste e disperata perché Demir le ha portato via Adnan e, nonostante gli sforzi, non è riuscita a vederlo neanche un’ultima volta. Non avendo più ragione di vivere, dopo aver scritto una lettera a Yilmaz in cui gli confida tutta la verità sul matrimonio con Demir e sul figlio Adnan, Zuleyha tenta di togliersi la vita con una lametta. Fortunatamente, Hunkar entra appena in tempo nella sua stanza per soccorrerla con l’aiuto di Gaffur e Saniye. Il medico consiglia poi alla donna di portare Zuleyha in un istituto psichiatrico dove potrà seguire le cure necessarie. Intanto, Fekeli rintraccia Yilmaz e cerca di farlo ragionare: vale davvero la pena inseguire Mujgan se prova ancora qualcosa per Zuleyha? Alla tenuta, Seher scopre delle lenzuola macchiate di sangue, ma mente quando Fadik le chiede cos’abbia scoperto rovistando tra la spazzatura.

