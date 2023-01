Terra amara/ Anticipazioni 11 gennaio: Hunkar chiude Zuleyha in istituto psichiatrico

Terra amara, anticipazioni puntata 11 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 11 gennaio, su Canale 5 ci svelano che il dottore che ha curato Zuleyha mette al corrente Hunkar del fatto che presto potrebbe tentare di nuovo di togliersi la vita. A quel punto, il medico Tunca, al fine di salvarla, le consiglia di far ricoverare Zuleyha in un istituto psichiatrico. Si tratta di un periodo temporaneo, quello necessario per riprendersi affinché possa tornare in forma e in buona salute. Nonostante lo spavento e i dubbi iniziali, Hunkar decide di seguire il consiglio di Tunca. Aiutata dai buoni consigli di Gaffur e Saniye, che le offrono sostegno, organizza il viaggio per condurre Zuleyha in ospedale.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda l’11 gennaio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che la lettera di Mujgan ha colpito molto Yilmaz. La dottoressa è infatti disposta a lasciarlo libero di amare Zuleyha. Il giovane, però, non ci sta e deve rintracciarla: ha bisogno di chiarire la loro situazione. Nonostante la convalescenza, il figlioccio di Fekeli riesce a trovare la pediatra e cercare di desistere la fidanzata dal partire prima che sia troppo tardi. Soprattutto quando apprenderà che si sta per trasferire in America dalla madre Sevil per ricominciare una nuova vita senza di lui. Riusciranno i due amanti a vedersi e chiarirsi?

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha, dopo essere stata separata definitivamente da Adnan, pensa a togliersi la vita e intanto incarica Gulten di far recapitare a Yilmaz una straziante lettera d’addio, in cui gli confessa tutta la verità: dal matrimonio con Demir, cui è stata costretta, fino alla paternità del figlio. Fortunatamente Hunkar arriverà appena in tempo, grazie all’intervento di Saniye e Gaffur, per vedere la nuora con i polsi tagliati e provvederà a curarle le ferite. Nel frattempo, Demir viene arrestato per via della sparatoria in cui Yilmaz è rimasto ferito. Quando apprende la notizia, Yilmaz e Fekeli sospettano che ci sia qualcosa sotto che non quadra… Qualcuno deve aver parlato, forse Huseyn?

Nel frattempo, Mujgan, incapace di poter sopportare il fatto che Yilmaz sia ancora innamorato di Zuleyha, decide di partire. Prima di ciò, lascia la fede nuziale e una lettera d’addio sotto il cuscino del suo letto, in modo che l’indomani il suo amato possa trovarle e così decidere in che modo agire per non lasciarla andare del tutto…











