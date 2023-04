Terra amara/ Anticipazioni 14 aprile: Hunkar e Fekeli, il matrimonio è ufficiale

Terra amara, anticipazioni puntata 14 aprile su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara,, in onda da oggi 14 aprile, su Canale 5, ci dicono che pur sostenendo Hunkar, Saniye e Gaffur sono costretti a giurare fedeltà a Demir per non perdere la casa e il lavoro. Seppur a malincuore, Saniye è obbligata ad accettare questo compromesso. Intanto Hunkar si sente triste per il ripudio del figlio, ma Fekeli le assicura che con il tempo le cose si aggiusteranno. La notizia dell’imminente matrimonio si diffonde in città, e al circolo le donne non parlano d’altro. Argomento di discussione è anche Behice, che era sicura di aver conquistato il cuore di Fekeli. La zia di Mujgan è molto adirata dalla notizia del matrimonio, e inizialmente non vuole crederci; a confermarglielo è però Cetin, che le racconta com’è avvenuta la proposta e che l’amore che lega Hunkar e Fekeli dura da quarant’anni.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 14 aprile: le bugie di Adelaide

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 14 aprile

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Hunkar si reca in ospedale per andare a trovare sua madre ma scopre, con grande disappunto, che è stata trasferita in un’altra struttura; la signora Yaman sospetta che Demir lo abbia fatto senza avvisarla. Zuleyha allora le fa notare che ora Hunkar finalmente sa cosa vuol dire quando una persona cara viene allontanata: lei aveva fatto lo stesso privandola di suo figlio Adnan. Fuori la tenuta, poi, Hunkar rivede Saniye; quest’ultima vorrebbe andare a parlare con la signora, ma Gaffur glielo proibisce, ricordandole del giuramento fatto a Demir.

Beautiful/ Anticipazioni 14 aprile: il segreto di Brooke e Deacon è stato scoperto

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, gli scatti di Fekeli e Hunkar diventano di dominio pubblico. Mentre la Yaman sospetta che ci sia lo zampino di Sermin, Ali Rahmet se la prende con i proprietari del ristorante che crede colpevoli. L’intervento di Mujgan e Yilmaz, ai quali l’uomo rivela la sua storia passata con Hunkar, evita il peggio. Demir poi caccia Hunkar di casa, ma l’assenza della donna finisce per influire su Azize: la nonnina ha un malore e viene portata in ospedale. Temendo che stia per morire, Saniye chiama la signora Yaman. Fortunatamente Azize si riprende e potrà tornare a casa. Fekeli, invece, fa un gesto plateale e chiede a Hunkar di sposarlo davanti alle rispettive famiglie; Demir, oltraggiato nell’onore, è deciso a cancellare la presenza della madre dalla sua vita.

LEGGI ANCHE:

Un altro domani/ Anticipazioni 13 aprile: Ventura e Victor, arriva l'accordo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA