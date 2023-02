Terra amara/ Anticipazioni 14 febbraio: Zuleyha contro Demir, un colpo di pistola…

Terra amara, anticipazioni puntata 14 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 14 febbraio, su Canale 5 ci svelano che Zuleyha è incinta e la notizia sconvolge Demir, che comincia a sospettare che il figlio non sia il suo. Non potrebbe esserlo, visto che è sterile e non può avere bambini. Così, dopo aver ingerito il boccone amaro in ospedale, la coppia torna in tenuta. Demir accusa Zuleyha di avere una relazione con Yilmaz, oltre a dirle, ancora una volta, di sapere che Adnan non sia suo figlio. La giovane si difende, restituendo il colpo, ma Demir estrae una pistola e gliela punta addosso, minacciandola. La giovane supplica il marito di premere il grilletto, sottolineando che così finirebbero tutte le sue sofferenze. Demir, però, non riuscirà ad andare fino in fondo con il suo proposito, visti i sentimenti che prova per lei. Piuttosto, si punta la pistola alla tempia, dicendole di averla amata molto, ma che ora lei lo ha disonorato e umiliato.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 14 febbraio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che la lite tra marito e moglie va avanti con momenti di alta tensione, e arriva al punto in cui provocherà un grosso spavento quando per errore Demir farà partire un colpo, che rimbomberà per tutta la tenuta Yaman, facendo credere che sia accaduto il peggio. L’intervento tempestivo di Hunkar eviterà che scoppi una tragedia. Intanto, proseguono i preparativi per il matrimonio di Yilmaz e Mujgan: la data delle nozze è imminente. Secondo le anticipazioni, Demir si scaglierà contro il suo rivale di sempre, accusandolo di avere una relazione con Zuleyha. Yilmaz, al contrario, ha deciso di deporre l’ascia di guerra, e lo invita al suo matrimonio…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Seher viene cacciata di casa e trasferita in un’altra tenuta. Saniye, invece, tradita da Gaffur, vuole chiedere il divorzio. Yilmaz arriva a minacciare i genitori di Mujgan, che hanno deciso di non presentarsi al matrimonio della figlia poiché si oppongono alla relazione con lui. Più tardi, Yilmaz e Zuleyha si incontrano per puro caso in strada, e questo evento scatena in loro molti ricordi. Zuleyha nota che il suo amato sta distribuendo gli inviti per le sue nozze con Mujgan, e questa notizia la rattrista, ma gli augura comunque ogni bene. Arrivata al circolo, Zuleyha ha un malore e Hunkar la porta subito in ospedale, dove, al termine delle analisi del sangue, si scopre che aspetta un bambino. La notizia sconvolge Demir, ma anche Yilmaz, arrivato in ospedale per vedere Mujgan.

