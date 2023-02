Terra amara/ Anticipazioni 15 febbraio: Zuleyha e Hunkar, confronto a cuore aperto

Terra amara, anticipazioni puntata 15 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 15 febbraio, su Canale 5 ci svelano che Mujgan si chiede il motivo di tanto stupore e quasi delusione negli occhi degli Yaman dopo la notizia della gravidanza di Zuleyha. Sabahatthin suggerisce che forse erano solo sorpresi, e che sicuramente Demir è felice di avere un altro erede. Yilmaz, invece, è molto turbato da questa lieta novella. Fekeli, notando lo stato del suo figlioccio, gli consiglia di cercare di andare avanti con la sua vita: è prossimo alle nozze con Mujgan, con cui costruirà una famiglia felice. Yilmaz, però, non riesce ancora a placare il rancore che nutre nei confronti di Demir. Intanto, Gaffur prova in tutti i modi a ricucire il rapporto con Saniye. La donna è ancora molto delusa e amareggiata per il suo tradimento e non gli permette di dormire a casa loro.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 15 febbraio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Demir e Yilmaz sfogano ciascuno a modo suo la propria frustrazione per la situazione che si è creata con questa nuova gravidanza. Intanto, Hunkar e Zuleyha hanno un confronto a cuore aperto. La suocera le dice di essere sicura che il bambino sia di Demir poiché sa che, sebbene odi suo figlio, non lo tradirebbe mai perché la conosce ormai molto bene. Zuleyha è in lacrime e si chiede a cos’è servito sposare Demir per salvare Yilmaz, ma Hunkar la rassicura che ora è al sicuro, ha una casa per lei e per suo figlio. Se fosse tornata da suo fratello, probabilmente avrebbe cercato di venderla di nuovo a qualcuno. Inoltre è certa che Demir riuscirà a scusarsi con lei per averla minacciata e spaventata a morte puntandole una pistola contro.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Zuleyha aspetta un bambino, ma la notizia non viene accolta bene da Demir, che pensa l’abbia tradito con Yilmaz, e da quest’ultimo, che soffre al pensiero che la donna che ha sempre amato continua ad allargare la sua famiglia con un altro uomo. L’arrivo di Mujgan, però, scaccia temporaneamente il suo dolore e gli fa pensare avanti, al loro imminente matrimonio. Tornati in tenuta, si scatena una lite furiosa tra Demir e Zuleyha, finché parte un colpo di pistola. Lo scoppio fa temere il peggio. Quando Hunkar entra in camera della coppia vede Demir con la pistola in mano e Zuleyha distesa sul letto, in lacrime. I due coniugi ricominciano a litigare, e salta fuori una verità taciuta finora: Hunkar aveva spinto Zuleyha a sposare Demir, dicendole che se non l’avrebbe fatto, Yilmaz sarebbe stato condannato a morte in prigione. A quel punto, il rampollo si sente tradito anche da sua madre.

