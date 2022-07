Terra amara/ Anticipazioni 15 luglio: Zuleyha sposa Demir tra lacrime e disperazione

Terra amara, anticipazioni puntata 15 luglio: Zuleyha, sposa infelice di Demir

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda il 15 luglio, ci dicono che Zuleyha sarà costretta a sposare Demir sotto ricatto di Hunkar. La giovane ha il cuore impegnato altrove, ma Yilmaz è in carcere a Istanbul e non può raggiungerlo. A Demir questo non importa: le ha fatto una proposta di matrimonio in piena regola e non vuole una risposta negativa da parte sua. A malincuore, Zuleyha accetta tra lacrime e disperazione. Alla tenuta si tengono i festeggiamenti per il matrimonio e la ragazza è una sposa infelice. Intanto, per rendere tutto più credibile, Hunkar macchia le lenzuola del letto di nozze di sangue, così da far passare Zuleyha per una ragazza ancora vergine.

Nel frattempo, lontano da tutti, Yilmaz è ancora dietro le sbarre, convinto che Demir lo stia aiutando ad uscire da lì. Il giovane non sospetta minimamente che il rampollo ha appena sposato la donna che ama…

Terra amara, dove eravamo rimasti: il ricatto di Hunkar, Zuleyha in trappola

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha viene ricattata da Hunkar e obbligata ad accettare la proposta nuziale di Demir: se non sposerà il ragazzo e non gli farà credere che il figlio è suo, Yilmaz morirà da solo in carcere. Anche se innamorata di un altro, Zuleyha deve accettare il matrimonio. Hunkar si prodiga per presentare al meglio la ragazza in società, ma deve però giustificare le sue umili origini: al circolo quindi racconta menzogne, e dice di aver scoperto che Zuleyha giunge da una famiglia nobile decaduta, e una prozia è il suo unico legame.

Passano le ore e arriva il tanto temuto giorno delle nozze. Zuleyha è depressa e decide di togliersi la vita, gettandosi nel canale, ma Hunkar la trova e la riporta alla tenuta. Poi, di nascosto, le fa indossare il suo vecchio abito da sposa, perché quello preso in precedenza è inutilizzabile.

