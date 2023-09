Terra amara/ Anticipazioni 15 settembre 2023: Saniye scopre il “segreto” di Gaffur

Terra amara, anticipazioni puntata 15 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 15 settembre, su Canale 5, ci dicono che Azize e Sevda svogliano insieme l’album dei ricordi di Hunkar, quando a un certo punto si fa ora di cena. Sevda chiama Saniye, la quale è in cucina e non intende risponderle. Inoltre ordina a Fadik di non muoversi. Sevda si infuria con la capo braccianti e pretende delle spiegazioni: la tensione tra le due è palpabile poiché quest’ultima non accetta l’autorità della cantante, che si è piazzata in tenuta Yaman come se fosse la nuova signora. Oltretutto Saniye proibisce a Fadik di stare ai suoi servizi. A quel punto, Sevda reagisce, riferendo il tutto Demir. La reazione dello Yaman è immediata: l’uomo si arrabbia e rimprovera aspramente Saniye.

Le sorprese per quest’ultima non sono ancora finite. Uzum, preoccupata per il comportamento strano di Gaffur, si confiderà con Saniye, la quale cercherà un confronto col marito. In questa circostanza, la capo bracciati scova anche una lettera dal Centro per l’Impiego, in cui viene autorizzato ad emigrare in Germania per lavoro! Saniye è confusa e anche arrabbiata per l’ennesima bugia di Gaffur, il quale tira fuori una scusa poco credibile per giustificarsi…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 15 settembre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che intanto, Fekeli accetta che Mujgan e Yilmaz divorzino, ma a una condizione: lei resterà in tenuta almeno fino a quando non si separeranno, assicurandole che, se sarà d’accordo con tale clausola, potrà vedere suo figlio Kerem Ali tutti i giorni. Di fronti a queste prospettive, a Mujgan non resta altra scelta che accettare. Quando però Fekeli le fa presente che la situazione sarà così almeno finché non avrà dimostrato di essere una buona madre, la dottoressa sprofonda in una nuova crisi. Behice cerca di scuoterla e farle capire che deve smettere di fare stupidaggini, altrimenti la loro serenità verrà messa nuovamente a rischio…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha cede alla sofferenza di Mujgan e la aiuta a vedere Kerem Ali di nascosto. La dottoressa, però, ne approfitta per scappare, finendo per cadere in un fiume insieme al bambino. Fortunatamente Zuleyha riesce a salvarli entrambi, ma scatena l’ira di Yilmaz che minaccia la moglie. Zuleyha prende le difese di Mujgan e cerca di fargli capire che il loro amore sta provocando dolore e sofferenza nei loro rispettivi coniugi. Demir, che aveva ascoltato tutto, capisce quanto l’amore di sua moglie per Yilmaz sia molto più forte del suo.

Sermin racconta al Circolo il gesto eroico di Zuleyha e tutte concordano nel riconoscere come lei sia ormai la degna erede di Hunkar Yaman. Nel frattempo, Fekeli permette a Behice e Mujgan di restare a casa sua, almeno fino a quando non saranno complete le pratiche di divorzio tra la dottoressa e Yilmaz, ma avverte: al primo passo falso che possa mettere in pericolo l’incolumità della famiglia, entrambe dovranno andarsene.











